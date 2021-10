Festival de Kelaâ des Sraghna du court métrage

Théâtre



La Fondation Al Mada-Villa des arts de Rabat abrite, le vendredi à 19h00, la présentation de la pièce de théâtre "68 mon amour" interprétée par le comédien Mehdi Pyro. Dans cette pièce, le dramaturge anglais Roger Lombardot relate les changements essentiels que les événements de mai 68 ont eus sur toute une génération. Dépassant la grande histoire de la contestation sociale et politique tout en y faisant référence, il s'attache à raconter le sentiment de liberté que cette période a provoqué chez lui.



Cinéma



Le cinéma Le Colisée, l'ESAV Marrakech, l'Institut français de Marrakech, le Es Saadi Marrakech Resort et la Fondation Dar Bellarj, au cœur de la Médina de Marrakech, organisent une nouvelle édition de la Fête du cinéma de Marrakech, avec pour invitée d'honneur la grande comédienne Raouia. Cet événement qui se tiendra le vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021, célébrera la réouverture des salles avec un programme 100% marocain, riche en films rares ou inédits, en présence de réalisateurs, comédiens et producteurs du cinéma national.



Littérature



Le romancier My Seddik Rabbaj vient de sortir son nouveau roman "Différent" aux éditions Le Fennec. Cette œuvre singulière par son récit retrace les pensées d'un jeune héros assoiffé de liberté. "Tout quitter du jour au lendemain, meurtri, parce qu’on est différent?", s'interroge l'auteur dans son livre. Né en 1968, My Seddik Rabbaj est romancier et nouvelliste. Il vit à Marrakech où il enseigne le français. Il est l'auteur de plusieurs romans notamment "Incha’Allah" (2006), "L’école des sables" (2008) Éditions UBU (France), "Suicidaire en sursis" (2013, Éditions Afrique Orient) et "Nos parents nous blessent avant de mourir" (2018 Éditions le Fennec).