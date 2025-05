Festival de Cannes: La ministre française de la Culture visite le pavillon marocain

La ministre française de la Culture, Rachida Dati, a visité, dimanche, le pavillon marocain à la 78ème édition du Festival de Cannes, organisée du 13 au 24 mai.



Au cours de cette visite, qui s’est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelaziz El Bouzdaini et du président du Centre français du Cinéma et de l'image animée (CNC), Gaëtan Bruel, Mme Dati a échangé avec de jeunes talents marocains retenus dans le cadre de l’atelier de coproduction Maroc-France, porteurs de projets de longs métrages de fiction/animation.



Fruit de l'accord de coproduction cinématographique signé le 18 mai 2024 à Cannes entre le Maroc et la France, cet atelier organisé par le CCM et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a pour vocation de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes marocains en leur offrant une plateforme de rencontres professionnelles avec des producteurs français accrédités au Festival et au Marché du film.



"C'est un plaisir de venir visiter le pavillon marocain qui accueille toujours beaucoup de monde et qui est très ouvert", a indiqué dans une déclaration à la MAP, Mme Dati.



L'accord de coopération signé il y a un an avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid dans le domaine de la culture, en particulier dans le cinéma et l’animation, a commencé à être mis en œuvre, a ajouté Mme Dati, qui a souligné avoir rencontré de jeunes Marocains "très professionnels" ayant bénéficié de cet accord, ainsi que du soutien conjoint du CCM et de son homologue français.



Elle a, dans ce sens, mis en avant l’engagement d’un grand nombre de jeunes Marocains dans les secteurs du gaming, de la vidéo et du film d’animation, des domaines considérés comme à "forte croissance" au Maroc. "Et aussi, non seulement en forte croissance, mais avec une expertise très particulière dont nous, en France, nous pourrions également bénéficier", a-t-elle affirmé.



"C'est une coopération d'égal à égal dont nous avons beaucoup à gagner", a précisé la ministre française, estimant qu’un an après la signature de cet accord, il convient désormais de réfléchir à l’étape suivante, car "nous sommes déjà très avancés".



De son côté, M. El Bouzdaini, également directeur par intérim du CCM, a relevé, dans une déclaration similaire, que la visite de Mme Dati au pavillon marocain s’inscrit dans le prolongement de l'accord bilatéral signé en 2024 sur la coproduction et l’échange cinématographiques, "dont les premiers résultats concrets sont déjà visibles".



Il a précisé que, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, un appel à candidatures a été lancé conjointement avec la partie française il y a quelques mois, ajoutant que sur une vingtaine de projets reçus, cinq ont été retenus, en majorité portés par de jeunes réalisateurs à l’occasion de leur première ou deuxième œuvre.



"Des rencontres B2B ont été organisées aujourd'hui en marge du Festival", permettant à ces porteurs de projets de rencontrer une quinzaine de coproducteurs pour discuter des perspectives de collaboration, a-t-il fait savoir.



Deux projets ont été présentés à Mme Dati, le premier est un long métrage d’animation en 3D, a précisé M. El Bouzdaini. Le second relève davantage du cinéma classique, intégrant des éléments d’intelligence artificielle avec un clin d’œil sur l’animation, a-t-il ajouté.



Le Maroc est présent en force à la 78ème édition du Festival de Cannes, à travers un pavillon monté par le CCM au Village international, ainsi qu’un stand au Marché du film dédié à la promotion du film marocain.