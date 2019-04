Festival Talguit'art, entre préservation du patrimoine local et promotion d'un Maroc ouvert

La place "Tamri" située au cœur du quartier emblématique de Talborjt à Agadir a accueilli, jeudi, un public nombreux venu se délecter des sonorités raffinées de la guitare, tous types confondus.

Les mélomanes ont eu droit à un véritable festin musical interprété avec brio par une constellation d'artistes marocains et étrangers, et ce dans le cadre de la 2è édition du Festival Talborjt international de la guitare "Talguit'art".

Les musiciens marocains venus notamment de Ouarzazate, Sidi-Ifni, Casablanca, Rabat et Meknès ou encore ceux représentant d'autres pays dont l'Egypte, le Portugal, le Chili, l'Italie, l'Algérie, la France et les Etats-Unis, ont su partager des moments de joie et de romance avec le public et les visiteurs d'Agadir.

Il s'agit là d'un brassage savamment dosé et d'un carrefour artistique de guitaristes unis par l'appartenance au monde de la musique, abstraction faite de leurs langues et leurs nationalités.

Dès les premières heures de la soirée, la place Tamri qui s'est transformée en espace ouvert à tous les visiteurs, tous âges et nationalités confondus, a pu retrouver son rayonnement d'antan et la dynamique et l'ambiance qui l'ont marqué des années durant.

L'animation festive que connaît la place a conduit Ahmed Motie, acteur associatif et propriétaire d'un restaurant, à exprimer son souhait de voir l'initiative d'organiser ce festival par l'Association Forum Agadir Memory, constituer un prélude à d'autres initiatives susceptibles d’insuffler une dynamique économique et culturelle au quartier historique de Talborjt.