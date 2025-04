Festival International de l'Improvisation du Maroc : Consécration de la troupe belge "Improcarolo"

Le groupe "Improcarolo" de Belgique a remporté samedi soir au Théâtre CAFC de Casablanca le prix de la sixième édition du Festival International de l'Improvisation au Maroc.



Le groupe "belge", qui dispose d'une expérience de près de 20 ans et forme plus de 130 improvisateurs par an, a décroché la première place après avoir devancé le groupe "GIPL" du Luxembourg en finale, sur un score de (4-3).



Les deux équipes se sont affrontées pendant environ une heure, en présentant une série de spectacles humoristiques improvisés, avec des thèmes et défis variés. Comme dans toutes les compétitions de ce type, le public, qui remplissait complètement le Théâtre, votait pour son groupe préféré après chaque prestation.



La soirée de clôture a débuté par des spectacles humoristiques improvisés présentés par le groupe "TIM" du Maroc et "Alibi de Dijon" de France. Ce fut également l'occasion de découvrir deux talents marocains dans le cadre de numéros de stand-up : Ethan Lalouz, le comédien marocain résidant à Paris, qui s'est illustré dans plusieurs pièces de théâtre et a participé au Festival du Rire de Paris, et M’Bark Magdy, la star montante qui s'est distinguée sur des scènes prestigieuses telles que Fridge Comedy et Esplanade du J4.



Cette édition a été marquée par la participation de quatre groupes venus du Maroc, de France, du Luxembourg et de Belgique. Lors de la cérémonie d'ouverture, deux compétitions d'improvisation ont eu lieu : la première opposait les groupes "TIM" du Maroc et "GIPL" du Luxembourg, tandis que la seconde mettait en scène "Alibi de Dijon" de France et "Improcarolo" de Belgique. À l'issue de cette rencontre, le public a choisi les groupes du Luxembourg et de Belgique pour s'affronter en finale.



Dans une déclaration à la MAP, Maria Azghour, membre du groupe d'improvisation marocain "TIM" et organisatrice du festival, a souligné que cette édition s'est distinguée par l'invitation de jeunes talents qui ont présenté des numéros de stand-up humoristique, lesquels ont été très appréciés du public.



"L'objectif principal de ce festival était de faire découvrir au public l'art de l’improvisation théâtrale, encore peu connu au Maroc, tout en encourageant la pratique de cet art, et de favoriser les échanges et le partage d'expériences entre les groupes marocains et ceux des autres pays", a-t-elle ajouté.



Elle a également précisé que l’improvisation théâtrale se distingue par des spectacles sans texte écrit préalable, dans lesquels les acteurs interagissent directement avec le public, qui participe au choix des thèmes sur lesquels les comédiens improvisent leurs performances, qu’elles soient humoristiques ou dramatiques.



Ainsi, à travers cette sixième édition du Festival International de l'Improvisation au Maroc, organisée par le groupe "Improvisation Maroc" du 3 au 5 avril à Rabat et Casablanca, l’événement réaffirme son engagement en faveur de la créativité et du dialogue artistique, en offrant une plateforme unique pour les talents de l'improvisation. L'art de l'improvisation, loin de se limiter à une simple prestation, est un exercice qui nécessite interaction, imagination et communication avec le public, produisant ainsi des spectacles spontanés et originaux.



En célébrant l'art de l’improvisation, le festival contribue à renforcer sa place et à sensibiliser un large public à sa beauté et sa richesse, tout en jouant un rôle essentiel dans la formation des générations futures et dans l’émergence de nouveaux talents, favorisant ainsi le développement de la scène artistique locale.