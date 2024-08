Fès : l'IFMBTP clôture une première année prometteuse

L'Institut de Formation pour les Métiers du BTP (IFMBTP) de Fès a célébré, jeudi, la clôture de sa première année universitaire 2023-2024, marquant ainsi une étape importante dans la formation des futurs professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc.



L'IFMBTP, fruit d'un partenariat public-privé, se distingue par son approche pédagogique basée sur l'alternance, combinant théorie et pratique sur le terrain. Les cursus multidisciplinaires et les programmes de formation spécialisés proposés visent à former une nouvelle génération de professionnels capables de s'adapter aux défis actuels et futurs du secteur.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Mahboub, président de la Fédération nationale du bâtiment et travaux publics (FNBTP) et président de l'IFMBTP de Fès, a souligné l'importance de l'institut dans la formation des professionnels du secteur.



"Nous avons créé cet institut avec nos partenaires pour répondre aux besoins de la profession. En tant que fédération, nous représentons des entreprises qui ont besoin d'un encadrement professionnel de qualité", a-t-il expliqué.



Il a également mis en avant le succès de la première année, avec 2000 candidats inscrits initialement, dont 80 ont été sélectionnés.



Pour la prochaine rentrée, l'institut a reçu 6000 candidatures pour 120 places disponibles, ce qui témoigne de l'attractivité croissante de l'établissement.



De son côté, Cherradi Taoufik, Directeur général Délégué de l'IFMBTP et président de la commission de formation, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de cette première année d'exercice.



"Nous avons accompli de grands efforts pour former ces jeunes de la meilleure manière, en leur faisant acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le monde du travail", a-t-il détaillé.



Il a également annoncé l'ouverture de deux nouvelles filières pour l'année prochaine, la domotique électricité et les méthodes, répondant ainsi aux besoins exprimés par les entreprises du secteur.



L'IFMBTP vise une croissance significative dans les années à venir. "Notre vision est d'augmenter progressivement le nombre d'étudiants, passant de 80 cette année à un effectif de 800 personnes par an dans les cinq années à venir," a précisé M. Taoufik.



Il a également évoqué le développement futur d'autres filières telles que l'étanchéité, la menuiserie bois et la plomberie, en fonction des besoins du secteur.



Cette journée de clôture de l’année universitaire a été couronnée par une cérémonie de remise des prix d'excellence académique aux meilleurs étudiants de première année de chaque filière.



Financé à hauteur de 119,7 MDH, dont 74,7 millions provenant du Fonds "Charaka" mis en place par l’Agence MCA-Morocco dans le cadre du programme de coopération «Compact II», l'IFMBTP est le fruit d'une collaboration entre la FNBTP, le ministère de l'Equipement, le Conseil de la ville de Fès et l'OFPPT.



Selon les responsables de l’établissement, cette initiative conjointe public-privé témoigne de l'engagement collectif pour former une main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux défis futurs du secteur de la construction au Maroc.