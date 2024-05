Fès: des activités artistiques pour lutter contre les comportements à risque en milieu scolaire

La promotion et la consolidation des valeurs de tolérance et de citoyenneté et la lutte contre les comportements à risque en milieu scolaire ont été au centre de diverses activités artistiques et culturelles présentées par des élèves mercredi à Fès.



La troisième édition de cette rencontre régionale organisée par l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Fès-Meknès sous le thème "pour un climat éducatif positif", vise à partager et à valoriser les expériences et les activités des établissements scolaires adhérant au programme "Appui à la promotion de la tolérance, du civisme, de la citoyenneté en milieu scolaire et à la prévention des comportements à risques", mis en œuvre en partenariat entre le ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, la Rabita Mohamadia des Ouléma, le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) et l'ambassade de Norvège au Maroc.



A cette occasion, une exposition artistique a été organisée pour mettre en valeur la créativité des élèves dans divers domaines liés à la vie scolaire, ainsi que pour promouvoir les valeurs de tolérance, de solidarité, de coexistence et de non-violence dans l'environnement scolaire.



La réunion, qui s'est déroulée en présence du directeur de l’AREF Fès-Meknès, Fouad Arouadi et du personnel administratif et éducatif de la région, a été également l'occasion pour passer en revue les différentes activités menées dans les établissements d’éducation concernés par le programme "Appui à la promotion de la tolérance, du civisme, de la citoyenneté en milieu scolaire et à la prévention des comportements à risques" au niveau de la région.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de la vie scolaire au ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Abderrahim El Ayadi, a indiqué à cette occasion que ce programme vise à dynamiser la vie scolaire, notamment dans les clubs éducatifs, en mettant à leur disposition un ensemble d'outils et de méthodes pédagogiques d’animation.



A cet égard, il a ajouté qu'un groupe de coordinateurs de la vie scolaire a été formé au niveau des établissements d'enseignement, qui travaillent aux côtés des élèves pour préparer des programmes d'action visant à lutter contre tous les comportements à risques en milieu scolaire (Violence, harcèlement…).



M. El Ayadi souligné que cette rencontre régionale constitue l'aboutissement du travail créatif des élèves qu'ils ont élaborés tout au long de l'année scolaire, conformément aux trois objectifs de la Feuille de route 2022-2026 du ministère de tutelle.



Pour sa part, le chef de la division des Affaires pédagogiques à l’AREF de Fès-Meknès, Khalid Malhouni, a relevé que cette rencontre est une occasion pour identifier la créativité des élèves dans divers domaines liés à la vie scolaire et pour consolider les valeurs de tolérance, de solidarité et de coexistence entre les étudiants et les élèves.



De son côté, le représentant de la Rabita Mohamadia des Ouléma, Abdellah Mouassir, a rappelé les programmes et projets de la Rabita qui visent à "lutter contre tout discours de haine, de rejet, d'exclusion, de violence et de cyber-harcèlement".



Le programme de cette rencontre comprenait la diffusion du rapport thématique du Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) sur la violence en milieu scolaire, et l'organisation d'ateliers sur des sujets liés aux dangers de l'utilisation des technologies modernes, au soutien psychologique et à la santé mentale, ainsi qu'aux cellules de vigilance.



Le programme "Appui à la promotion de la tolérance, du civisme, de la citoyenneté en milieu scolaire et à la prévention des comportements à risques" a été lancé il y a un an et visait initialement 200 établissements scolaires. Il bénéficie actuellement à près de 3 000 établissements scolaires.



