Fès célèbre le premier anniversaire de son admission au Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO

La ville de Fès a célébré, mercredi, le premier anniversaire de son admission au Réseau mondial des "Villes apprenantes" (GNLC) de l’UNESCO, officialisée le 14 février 2024.



Placée sous le thème "Ensemble pour un apprentissage tout au long de la vie", cette rencontre a réuni des représentants de collectivités territoriales, d'associations et d'institutions éducatives pour évaluer les avancées réalisées et renouveler l’engagement de la ville envers un développement inclusif et durable à travers l’éducation.



S’exprimant à cette occasion, le directeur du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt a souligné le rôle historique de Fès comme berceau de l’éducation, incarné par l’Université Al Quaraouiyine, fondée au IXe siècle et reconnue comme la plus ancienne université encore en activité.



"Dans cette ville au patrimoine millénaire, nous célébrons une année d’engagement pour l’apprentissage tout au long de la vie, mais aussi une vision d’avenir où l’éducation devient un moteur puissant du développement durable", a-t-il dit, mettant l'accent sur les efforts de Fès pour réduire les disparités d’accès à l’éducation, notamment entre zones urbaines et rurales et sur son rôle de pôle éducatif majeur, avec 12% de l’enseignement scolaire et 17% de l’enseignement universitaire national.



M. Falt a détaillé les initiatives entreprises à Fès depuis son intégration au réseau, notamment le projet "Formation de qualité: pour l’emploi et l’entrepreneuriat dans le secteur du textile, habillement et cuir", soutenu par la fondation "Alwaleed Philanthropies".

Ce programme a permis, selon lui, à plus de cinquante artisans locaux de renforcer leurs compétences en design et créativité, valorisant ainsi l’artisanat, pilier économique et culturel de la ville.



Il a également fait état de la publication d’une brochure inédite sur les villes apprenantes du Maghreb, estimant qu'"être une ville apprenante, c’est avant tout une culture collective où chaque citoyen trouve sa place dans un processus d’apprentissage permanent".



Le président du conseil communal de Fès, Abdessalam El Bakkali, s'est félicité, de son côté, de l'adhésion de la ville au Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO, réaffirmant l'engagement fort de la commune à faire de l'apprentissage tout au long de la vie une priorité, en s'inscrivant dans la longue tradition d'éducation et de transmission des savoirs qui caractérise la capitale spirituelle.



M. El Bakkali a insisté sur la volonté de la ville de collaborer étroitement avec tous les acteurs locaux, régionaux et internationaux pour mettre en œuvre des politiques et des initiatives concrètes qui profitent à l'ensemble de la population, en permettant à chaque citoyen, quels que soient son âge, son origine ou son parcours, de développer ses compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances et de contribuer activement au développement de la ville.

Il a dans ce sens appelé à une mobilisation collective pour faire de Fès un modèle de ville apprenante, inclusive et durable.



Le secrétaire général par intérim de la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture, Karim Hamidouche, a insisté sur l’importance stratégique de cette célébration pour le Maroc, qui compte désormais sept villes apprenantes, dont Chefchaoun, Benguerir et Marrakech.



"Fès, forte de son expérience éducative unique, peut partager son savoir avec les villes du réseau, présent dans plus de 70 pays, tout en s’inspirant de leurs expertises", a-t-il dit, ajoutant que cet événement constitue une opportunité de dialogue entre collectivités, associations et institutions éducatives pour concevoir des stratégies concrètes, "visant à faire de Fès non seulement un membre actif du GNLC, mais aussi un contributeur majeur à la dynamique globale de l’apprentissage tout au long de la vie".