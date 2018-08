Fès abrite le Congrès international sur langues, cultures et médias en Méditerranée

La cinquième édition du Congrès international ‘’langues, cultures et médias en Méditerranée’’ aura lieu du 23 au 25 octobre prochain à Fès, autour de la thématique ‘’Genres, goûts, odeurs et couleurs’’.

Une initiative conjointe des universités Sidi Mohammed Ben Abdellah, Paul Valéry-Montpellier3, Grenoble Alpes, Lorraine, EuroMed de Fès et Strasbourg, cette manifestation s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions (2010, 2012, 2014, 2016), organisées à Ouarzazate et Agadir, qui se sont focalisées sur les formes, les sens, les usages, les représentations et leurs développements, aussi bien dans la langue, le discours, les textes que les médias.

Le congrès invite les chercheurs en sciences humaines et sociales (linguistique, littérature, archéologique, histoire, arts, sociologie, psychologie, sciences de l’information et de la communication) à discuter de leurs travaux ‘’innovants et inédits’’ dans ces domaines. L’objectif est de poser la question du rapport des habitants de la Méditerranée et des régions limitrophes (Route de la soie et des épices) aux genres, aux goûts, aux odeurs et aux couleurs, à travers l’étude des œuvres et des sources discursives, textuelles, historiques et patrimoniales. Il s’agit aussi d’élaborer la ‘’grammaire’’ de ces notions, examiner les manières dont les langues de la Méditerranée se sont appropriées et ont décrit ces thèmes, mais aussi d’analyser l’expression médiatique, numérique et artistique des genres, goûts, odeurs et couleurs.

Le traitement des notions de genres, goûts, odeurs et couleurs dans les langues d’usage en Méditerranée et dans les régions limitrophes se fera, à cet effet, en corrélation avec une réflexion sur leur prise en charge dans et par les pratiques socio-langagières, littéraires, artistiques et médiatiques. Selon ses initiateurs, le congrès sera aussi l’occasion de s’interroger sur l’interculturel, l’identité et ses représentations dans les usages individuels et collectifs et leurs enjeux sur les pratiques et théories des genres.