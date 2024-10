Fès: Remise des certificats de réussite aux lauréats de l'école de la 2ème chance

Cinquante lauréats de l'école de la deuxième chance-nouvelle génération, au titre de l'année scolaire 2023-2024, ont reçu leurs certificats de réussite lors d'une cérémonie organisée, mercredi à Fès.



Ces nouveaux lauréats, filles et garçons, ont passé avec succès les épreuves des examens diplômants des cycles primaire et collégial de l’école de la deuxième chance, gérée par l'association "Al Jazeera Khadra", en partenariat avec l'Académie Régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès. A cette occasion, des fournitures scolaires ont été distribuées aux nouveaux inscrits à l'école au titre de l'année scolaire 2024-2025.



Dans une déclaration à la MAP, Hanan Sakhi, chargée de la supervision du programme "Ecole de la deuxième chance - nouvelle génération" au sein de l'association "Al Jazeera Khadra" a indiqué que la cérémonie a été l'occasion de célébrer les 39 élèves qui ont réussi les examens du collège et aux instituts de formation professionnelle, ainsi que les élèves ayant obtenu le certificat d'enseignement primaire.



Elle a ajouté que la cérémonie, qui coïncide avec le 33ème anniversaire de la création de l'association, constitue une étape annuelle pour fêter les lauréats et accueillir les nouveaux élèves.



Les écoles de la deuxième chance s’inscrivent dans le cadre des efforts du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports visant à lutter contre le décrochage scolaire. Ces établissements adoptent un système d'études flexible qui garantit l'égalité des sexes et qui est adapté aux besoins des apprenants.