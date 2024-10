Fès-Meknès : Un salon éducatif pour mettre l'Enseignant au centre de la réforme

L'Académie Régionale de l'Éducation et de la Formation (AREF) Fès-Meknès a lancé, samedi à Fès, son Salon éducatif sous le signe "l'enseignant au cœur de ses préoccupations".



L'implication de tous les acteurs éducatifs est essentielle pour mener à bien ce chantier ambitieux, a souligné le directeur de l'AREF de Fès-Meknès, Fouad Rouadi, lors du lancement de ce Salon, qui coïncide avec la Journée mondiale des enseignants et qui se veut un espace de dialogue, d'innovation et de reconnaissance du rôle capital des professionnels de l'éducation dans la réussite de la réforme en cours.



Selon lui, cette initiative s'inscrit dans une "période charnière" de la réforme éducative, en référence à la feuille de route 2022-2026, rapporte la MAP.



"Cet espace sera une plateforme de dialogue constructif et positif autour du système éducatif, de ses évolutions et des pistes d'amélioration possibles", a ajouté M. Rouadi, insistant sur l'importance de valoriser les efforts et l'expertise des acteurs éducatifs qui "œuvrent sans relâche au développement des savoirs et des compétences".



Cette première édition du Salon est l'occasion de "célébrer l'enseignant, son métier et les services inestimables qu'il rend au système éducatif", a-t-il relevé.



Le Salon, conçu comme un rendez-vous mensuel, ambitionne de mettre en lumière les initiatives et les innovations pédagogiques des enseignants de la région. Il sera également l'occasion d'aborder des questions éducatives de premier plan à travers des débats et des conférences animés par des experts et des penseurs du domaine.



Dans une déclaration à la MAP, le Chef du service des Affaires éducatives à l’AREF de Fès-Meknès et responsable du Salon éducatif, Khalid Malhouni, a précisé que cette initiative vise à "améliorer l'action éducative dans la région" en offrant aux cadres éducatifs et administratifs un espace de partage d'expériences et de renforcement des capacités.



"L'objectif est d'améliorer la qualité des établissements scolaires et la qualité des apprentissages, conformément aux exigences et aux objectifs stratégiques de la feuille de route de la réforme", a-t-il expliqué.



Le Salon accueillera chaque mois des penseurs, des écrivains et des spécialistes de l'éducation et de la formation, tant au niveau régional que national, afin d'enrichir les connaissances et les pratiques des cadres éducatifs de la région, a-t-il noté, relevant qu'il s'agit d'une occasion de reconnaître et de valoriser les enseignants de la région qui se distinguent par leur créativité et leurs réalisations dans les domaines intellectuel, scientifique et pédagogique.



"Le Salon est ouvert à tous les cadres éducatifs et administratifs de la région qui souhaitent y contribuer en présentant leurs propositions et leurs initiatives", a fait savoir M. Malhouni.



Le lancement du salon éducatif a rassemblé de nombreux acteurs du secteur, notamment le directeur du Centre Régional des Métiers de l'Education et de Formation (CRMEF), Mohamed Azami Hassani, ainsi que les directeurs provinciaux de l'académie. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par une conférence inaugurale, sous le thème '’ la quête de la qualité dans l’éducation : les défis de l’école et de l’enseignant", animée par Abdellatif Kidaï, Doyen de la Faculté des Sciences de l'Éducation de Rabat.