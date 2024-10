Fès: L'ENS prépare ses futurs enseignants à l'évolution du curriculum scolaire

L'École Normale Supérieure (ENS) de Fès a placé le curriculum scolaire au cœur de ses journées d'intégration des nouveaux étudiants, organisées du 24 au 29 octobre.



Consciente de l'importance de cette thématique pour la formation des futurs enseignants, l'ENS a proposé mardi un cours inaugural intitulé "Le curriculum scolaire marocain, de la conception de la réforme à sa mise en œuvre : acquis et défis des deux dernières décennies".



Animé par l'inspecteur général des affaires pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Fouad Chafiki, ce cours a offert aux étudiants une plongée au cœur des enjeux et des perspectives du curriculum scolaire marocain, rapporte la MAP.



S'exprimant à cette occasion, M. Chafiki, qui est également membre du Conseil Supérieur de l'Education, a insisté sur l'importance du curriculum comme concept clé du modèle pédagogique, soulignant qu'il englobe non seulement les programmes et les manuels scolaires, mais également les compétences des enseignants et l'ensemble des facteurs qui contribuent au succès ou à l'échec d'une école.



Le cours a permis d'aborder plusieurs aspects fondamentaux, notamment les orientations internationales en matière d'amélioration des cursus scolaires, les moyens d'intégrer les avancées du monde moderne dans les programmes, les principaux moteurs du changement des programmes scolaires au 21ème siècle à l'ère de la quatrième révolution industrielle et l'importance de l'implication des étudiants et des enseignants dans l'élaboration du curriculum scolaire.



Cette prise de conscience de la nature dynamique du curriculum est, selon lui, essentielle pour les futurs enseignants, qui devront accompagner les transformations du système éducatif tout au long de leur carrière.



L'inspecteur général a insisté sur le fait que les programmes actuels seront probablement obsolètes dans quelques années et que les enseignants devront être préparés à participer à la conception de nouveaux programmes, en s'appuyant sur la formation continue et l'autoformation.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'Ecole Normale Supérieure de Fès, Ali Ahaitouf, a souligné l'importance d'une formation des futurs enseignants en adéquation avec les besoins du ministère de l'Éducation nationale.



Il a expliqué que le choix du curriculum scolaire comme thème du cours inaugural s'inscrit dans cette volonté de cohérence et de rapprochement entre la formation dispensée à l'ENS et les réalités du terrain auxquelles seront confrontés les jeunes enseignants.



Selon lui, cette leçon inaugurale, insérée dans la Semaine d'intégration des étudiants, vise à familiariser les nouveaux arrivants avec le milieu universitaire et à les sensibiliser aux missions qui les attendent au sein de l'établissement.



Cette rencontre a été clôturée par la remise de prix symboliques aux lauréats de l'année précédente, issus des différentes filières de l'ENS de Fès, notamment en physique, mathématiques, SVT, enseignement primaire, arabe, français et anglais. Selon les organisateurs, cette initiative vise à encourager l'excellence académique et à valoriser les efforts des étudiants.