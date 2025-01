Fès: Campagne de don de sang pour renflouer les stocks

Une campagne de don de sang a été organisée, mercredi à Fès, à l'initiative de l’Association Compétences citoyennes pour le développement, dans l’objectif de renflouer les stocks en cette matière vitale.



Cette initiative humanitaire, initiée en partenariat avec l’Institut "Casa de Cordoba" et le Centre régional de transfusion sanguine de Fès sous le signe "Une goutte de votre sang, une vie pour autrui", a vu la participation de près de 120 élèves d’un établissement d’enseignement de la langue espagnole ainsi que de son personnel pédagogique, rapporte la MAP.



Au début de l’opération, les donneurs ont été soumis à un examen médical incluant un diagnostic de leur état de santé et une prise de tension artérielle.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’association des Compétences citoyennes pour le développement, Laila Mernissi a souligné que cette campagne répond à un appel urgent du centre régional de transfusion sanguine de Fès, qui fait face à un déficit en poches de sang, ajoutant que l’objectif de cette initiative est d’inculquer aux élèves les valeurs de solidarité et d’humanité.



Mme Mernissi a également noté que le don de sang est une action humanitaire et un devoir national visant à augmenter les stocks de cette ressource essentielle pour les patients, les victimes d’accidents et d’autres personnes la nécessitant.



De son côté, le directeur de l’institut "Casa de Cordoba", Karim Skaki a déclaré que cette initiative représente un événement exceptionnel pour cet établissement, précisant qu’en plus de l’acquisition des connaissances académiques, une importance particulière est accordée à l’éducation aux valeurs sociales, notamment le bénévolat, la solidarité et l’entraide.



M. Skaki a ajouté que cette campagne de don de sang a enregistré une grande participation des élèves, ce qui contribue à renforcer l’esprit de volontariat parmi eux et à ancrer la culture du don de sang dans leur esprit.