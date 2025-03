Femmes au Parlement : Les avancées du Maroc mises en avant lors d’une conférence internationale à Mexico

Les avancées du Maroc en matière de participation des femmes à la vie politique ont été mises en relief lors de la Conférence mondiale des femmes parlementaires de l'Union interpar lementaire (UIP), qui s’est tenue à Mexico (14-16 mars).



Lors d’un panel organisé vendredi, Mme Drude Dahlerup, professeure à l'Université de Roskilde (Danemark) et experte dans le domaine du genre et de la politique, a indi qué que le Maroc a mis en place des méca nismes efficaces pour assurer une présence féminine significative au Parlement. Une soixantaine de femmes ont été ainsi élues sur des listes nationales qui lui sont exclusi vement réservées de même qu’un registre spécial a été créé pour encourager la parti cipation des jeunes et promouvoir la parité. Cette approche a permis à de nom breuses jeunes femmes d’accéder directe ment à des sièges parlementaires, reflétant «une forte volonté politique d’améliorer la représentation des femmes et d’impliquer les nouvelles générations dans la chose pu blique", a-t-elle relevé.



Dans le même contexte, l’experte a fait savoir que le Maroc représente un modèle dans le domaine du renforcement de la par ticipation politique des femmes, grâce à un système qui continue d’évoluer pour renfor cer leur présence dans les institutions légis latives. Elle a également comparé cette dynamique positive à d’autres expériences dans des pays du voisinage, où elle a fait état, chiffres à l’appui, d’une régression de la représentation des femmes au Parlement. Un tel recul rappelle, selon elle, l’impé ratif d’adopter des politiques et des ré formes qui renforcent la présence des femmes en politique, afin de préserver les acquis démocratiques.



La conférence de Mexico avait pour ob jectif de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes au sein des Parle ments, de passer en revue les politiques et expériences pionnières dans ce domaine et de discuter des défis auxquels sont confron tées les femmes dans la vie politique et des stratégies pour leur autonomisation.



Le Maroc a été représenté à ce conclave mondial par une délégation parlementaire composée des députées Aisha El Karji, re présentante de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Laila Ahl Sidi Mouloud, représentante du Rassemblement national des indépendants (RNI), Nadia Bensedfa, représentante du Parti authenticité et mo dernité (PAM), et Hind El Ghazali, conseil lère parlementaire représentante du Ras semblement national des indépendants (RNI).