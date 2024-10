Fatiha Saddas élue à la plus haute instance de l'Alliance progressiste

Fatiha Saddas, membre du Bureau politique de l’USFP et de la commission des relations extérieures du parti, a été élue à la plus haute instance de l’Alliance progressiste lors de sa Convention mondiale tenue à Santiago, la capitale du Chili, les 4 et 5 du mois courant.

La membre du Bureau politique a représenté l’USFP à cette Convention mondiale de l’Alliance progressiste.



Lors des travaux de la Convention, les débats et discussions ont porté sur les problématiques les plus importantes de notre époque : protéger la démocratie, favoriser le progrès économique et social, lutter contre les effets du changement climatique, assurer la paix et promouvoir l’égalité des genres.



Le 3 octobre 2024, la commission de l’égalité a tenu une réunion au cours de laquelle elle a adopté un agenda important pour la concrétisation de l’égalité à l’horizon 2030 à travers 3 étapes.



A rappeler que l’Alliance progressiste est un réseau mondial des partis progressistes, sociaux-démocrates et socialistes, proche de l'Internationale socialiste, fonde à Leipzig le 22 mai 2013, à l'occasion des 150 ans du SPD (1863). Elle rassemble 80 partis sociaux-démocrates et progressistes, syndicats et ONG.



Cette organisation se compose du Conseil de l’Alliance progressiste qui comprend au maximum 30 partis de toutes les régions du monde, détermine le cap politique de l’Alliance et se réunit au moins une fois par an.



Les activités de l’Alliance progressiste sont préparées par le Comité directeur. Les partis intéressés peuvent envoyer un délégué au Comité directeur qui se réunit régulièrement, au moins deux fois par an, et dans la mesure du possible, en marge des manifestations internationales.



Outre ces instances, cette organisation internationale comprend également une Coordination basée sur un système de rotation entre les participants. La période de coordination s’étend d’une conférence de l’Alliance progressiste à la suivante.



T.R