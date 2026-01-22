Faire face à la montée des sentiments d’hostilité et de haine

L’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a émis un communiqué dans lequel il indique qu’il suit avec une grande inquiétude les manifestations de montée des discours de haine et d’hostilité ayant suivi la fin des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations. Lesquelles se sont traduites par certaines interactions médiatiques et numériques ainsi que par des comportements isolés, en contradiction avec les valeurs humaines et sportives sur lesquelles repose cet événement continental, ne reflétant aucunement l’image réelle du Maroc ni la profondeur de ses relations historiques et affectives avec les peuples du continent africain.



L’Observatoire rappelle que le Maroc a été et restera une terre d’accueil pour tous les Africains, un espace de coexistence, de tolérance et d’ouverture. Ce qui a accompagné certains débats, sous forme de généralisations, d’incitations ou d’atteintes à la dignité humaine, constitue une déviation grave de l’esprit sportif et des principes civilisationnels de la société marocaine.



L’Observatoire souligne qu’une compétition sportive ne peut justifier la production ou la légitimation de discours de haine, ni la résurgence de tendances racistes moralement et légalement inacceptables, en raison des risques qu’elles représentent pour la paix sociale et du terrain fertile qu’elles créent pour l’extrémisme et la division, ce qui va à l’encontre des efforts nationaux et continentaux visant à contrer l’idéologie extrémiste et à promouvoir la culture de la paix.



L’Observatoire insiste également sur le fait que le Maroc, à travers ses choix stratégiques africains, n’a jamais abordé le continent sur le mode de l’opportunité, mais toujours sur la base d’un partenariat historique fondé sur la solidarité, la coopération Sud–Sud et le respect mutuel, comme en témoignent clairement la qualité de l’organisation, la générosité de l’accueil et la dimension humaine qui ont marqué toutes les étapes de cet événement continental.



A cet effet, l’Observatoire appelle à faire preuve de responsabilité dans l’expression, notamment sur les réseaux sociaux, et à éviter de se laisser entraîner par des discours provocateurs et incitatifs. De même qu’il appelle les médias à assumer leur rôle éducatif et moral dans l’encadrement du débat public et à rejeter toute forme de discrimination et de racisme.



L’Observatoire appelle aussi à renforcer la culture de la tolérance et les valeurs de coexistence, considérées comme un rempart solide contre l’extrémisme et les discours de haine. Et surtout à distinguer consciemment entre la compétition sportive légitime et la stigmatisation des peuples ou des identités collectives.



M.Q