Faculté de Tétouan : La licence professionnelle “études cinématographiques et audiovisuelles”

L'année universitaire 2010-2011 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan, relevant de l'Université Abdelmalek Essaadi (UAE), débutera par la reprise des cours de la Licence professionnelle "Etudes cinématographiques et audiovisuelles".

Ouverte pour la deuxième année consécutive, cette licence fait partie du projet présenté par le Groupe de Recherches, d'Essais Cinématographiques et Audiovisuels (GRECA) dans le cadre du "Plan d'urgence".

Ce projet prévoit la création d'un Centre universitaire, d'études, de formation et de documentation cinématographiques et audiovisuelles, une première à l'échelle de l'université marocaine et de la région du Nord.

Cette formation bénéficie aussi du soutien des professionnels du cinéma marocain et du partenariat conclu avec la Cinémathèque de Tanger, la Chambre des techniciens et créateurs de films, l'Association des critiques de cinéma au Maroc, l'International Centre of Performance Studies, l'Institut Français Tanger-Tétouan, le Festival International du Court métrage de Clermont-Ferrand (France).

Etalés sur deux semestres, les cours et séminaires programmés dans le cadre de cette formation, porteront sur l'histoire de l'Art, l'histoire du cinéma, l'esthétique et l'analyse filmique, le scénario, les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, la réalisation, la critique et l'animation culturelle. Cette licence prépare les étudiants à accéder à des emplois dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel (diffusion, industrie du cinéma, écriture, pédagogie).

Cette formation permettra également aux étudiants de préparer le Master "Etudes cinématographiques et audiovisuelles", prévu en 2010-2011 comme prolongement de cette licence.

Les inscriptions auront lieu du 1er au 20 septembre prochain.