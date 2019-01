Fabregas, l'ex-milieu star veut revenir au centre des regards

La signature de Fabregas reste un coup de maître pour la direction monégasque et une aubaine pour une Ligue 1 en manque de stars de dimension internationale



Figure incontournable d'un football espagnol triomphant de 2008 à 2012, Cesc Fabregas a longtemps été une référence au milieu de terrain, à Arsenal et au Barça, avant d'être lentement poussé sur le banc à Chelsea.

En 2007, ils étaient encore coéquipiers à Arsenal. Aujourd'hui, Fabregas et Thierry Henry, devenu entraîneur, se retrouvent à Monaco pour un nouveau défi, celui de maintenir le club en Ligue 1.

Il a laissé pousser sa barbe depuis, comme fin 2018, mais garde les mêmes cheveux bruns rabattus vers l'arrière. Et sa vista? Ses cinq derniers mois, passés sur le banc, créditent l'idée d'un déclin, à 31 ans...

"Je vis une situation difficile", a-t-il reconnu mi-décembre, alors qu'il ne faisait plus partie des plans de Maurizio Sarri, le nouveau coach des Blues.

Sa signature reste un coup de maître pour la direction monégasque et une aubaine pour une Ligue 1 en manque de stars de dimension internationale, hormis au PSG. Car Fabregas n'est pas n'importe qui sur la planète football et son CV pèse très lourd.

Double champion d'Europe (2008, 2012) et champion du monde en 2010 avec la Roja, il restera à jamais dans le souvenir des Espagnols comme le passeur décisif sur le but vainqueur inscrit par Andrés Iniesta en prolongation en finale du Mondial contre les Pays-Bas (1-0).

Le natif d'Arenys de Mar (province de Barcelone) a également collectionné les trophées en club, même si la Ligue des champions, dont il a atteint la finale en 2006 avec les Gunners, s'est toujours refusée à lui.

Passé par la Masia, le centre de formation du Barça, aux côtés de Lionel Messi ou Gerard Piqué, c'est pourtant en Angleterre qu'il s'est révélé, à Arsenal, où il incarne à merveille le jeu prôné par le manager Arsène Wenger: technique, élégant, et porté vers l'attaque. Il marquera 57 buts en huit ans.

"Cela restera le club où l'on a le plus cru en moi, déclare en 2017 celui qui a connu sa première titularisation à 16 ans. Arsenal et particulièrement Arsène Wenger m'ont tout donné."

"Sans eux, je n'aurais jamais été champion du monde, ni champion d'Europe, a-t-il ainsi estimé. Je n'aurais jamais connu tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Je leur serai reconnaissant à jamais ."

Le Catalan restera aussi celui qui a lancé une part de pizza sur le légendaire entraîneur de Manchester United Six Alex Ferguson, en octobre 2004, au milieu d'une mêlée dans le tunnel de Old Trafford.

Un an après son sacre mondial avec la Roja, Fabregas boucle la boucle en retournant à Barcelone, ce club formateur qui ne lui avait pas donné sa chance. Mais même pour un joueur de sa trempe, les places sont chères au Barça, face aux Xavi, Iniesta et Busquets, et l'aventure ne durera finalement que trois saisons avec six trophées glanés.

Le retour à Londres, sous les couleurs de Chelsea (2014-2019), sera marqué par deux titres (2015, 2017), et une nouvelle démonstration de son talent - en 2017, il devient le 2e meilleur passeur de l'histoire de la Premier League (111 actuellement), derrière Ryan Giggs (162).

Mais la concurrence féroce de N'Golo Kanté, signé en 2016, puis de Jorginho, arrivé l'été dernier dans les valises de Sarri, l'ont lentement poussé vers la sortie... jusqu'à Monaco, où il n'y aura pas grand-monde pour lui contester sa place. Reste à savoir pour quel rendement.