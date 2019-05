FIDADOC d'Agadir : Des projections de films dans plusieurs communes

Des projections de films se déroulent dans sept collectivités territoriales relevant des différentes provinces et préfectures de la région Souss-Massa en prélude à la 11ème édition du Festival International de film Documentaire d’Agadir (FIDADOC), prévu du 18 au 22 juin prochain. Ces projections ambulantes, organisées par l’Association de Culture et d’Education par l’Audiovisuel (ACEA), sont programmées du 26 au 31 mai courant avec 11 séances dans les communes de Massa, Akka Ighane, Taliouine, Imoulasse, Larbaa Sahel, Biougra et Timersit. Un communiqué de l’Association précise que chaque séance est organisée en concertation avec une association de la commune concernée et la programmation est composée de 10 films, courts et longs-métrages, marocains et africains sélectionnés pour le FIDADOC 2019 ou présentés lors des éditions précédentes. Soucieux d’enrichir ces activités et de compléter l’action de médiation culturelle en direction des jeunes qui constituent la majorité des spectateurs de cette tournée, relève la même source, le programme de projections sera complété par une campagne de sensibilisation au livre et à la lecture grâce au bibliobus de la Fondation ''Hiba'' et une initiation à la VR (Réalité virtuelle).

Cette initiative de l’Association en prélude au FIDADOC est menée en partenariat avec l’ambassade de France au Maroc, la Fondation '’Renault’’ et l’Association Migrations et Développement, en plus des ayants-droits des films, en particulier Cinéma et Mémoire et Kaïna Cinéma (films des ateliers Bejaïa Doc) et la Cinémathèque Afrique (Rétrospective du FESPACO 69).