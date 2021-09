Extraditions d’ opposants au mépris du droit international

L'OMDH a exprimé sa vive préoccupation quant à l’extradition d’opposants et de défenseurs des droits de l'Homme vers leurs pays d’origine, ce qui constitue une menace à la vie ainsi qu’à leur intégrité physique. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, l’ONG marocaine a critiqué l’extradition, le 25 août vers l’Algérie, de l’opposant Slimane Bouhafs, réfugié en Tunisie sous la protection du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés depuis 2018. En fait, l’OMHD a critiqué « l’expulsion du journaliste et dissident Slimane Bouhafs dans des circonstances mystérieuses, et l’on estime qu’il y a des preuves qu'il a été enlevé en Tunisie», tout en soulignant que «des risques qu’il soit soumis à la torture sont réels, car les autorités algériennes recourent à la torture contre plusieurs militants». L’ONG a également dénoncé l’extradition par les autorités espagnoles de Mohamed Abdellah, un gendarme algérien déserteur. L’Algérie accuse ce déserteur «d’appartenance à un groupe terroriste, de complot contre la sûreté de l’Etat et de blanchiment d’argent ». L’OMDH a aussi évoqué le cas de Ferhat Mehenni, président du MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie). Le 26 août dernier, le procureur général près la Cour d’Alger, annonçait le lancement d’un mandat d’arrêt international contre Ferhat Mehenni, impliqué, selon lui, dans le déclenchement des incendies, qui ont fait 92 morts mi-août en Algérie, et accusé d’avoir commandité l’assassinat de Djamel Bensmail, le 11 août, afin de déstabiliser le pays. Réfugié en France, les autorités de cette dernière ont refusé catégoriquement son extradition. Par ailleurs, l’OMDH a lancé un appel aux autorités marocaines pour ne pas extrader un militant ouïghour, Yidiresi Aishan, vers la Chine, «d'autant que la République populaire de Chine, comme le confirment de nombreux rapports, recourt souvent à l'application de la peine de mort, notamment contre les minorités ethniques et religieuses, en l’occurrence les minorités ouïgour, qui font l'objet de persécutions», selon le communiqué de l’OMDH. D’après cette ONG, «toutes ces affaires sont liées à des accusations de terrorisme, alors qu’en fait il s'agit d'opposants, de défenseurs des droits humains ou de persécutés dans leur pays, s’étant réfugiés dans des pays ayant ratifié de nombreuses conventions internationales, comme la Convention sur les réfugiés de 1951, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels ou inhumains ou dégradants et la Convention pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, ainsi que de nombreuses conventions régionales ».