Exposition onirique de Patrick Lowie et Bilal Faris à Casablanca

L'exposition onirique des œuvres sculpturales de Patrick Lowie et Bilal Faris réalisées avec des "agitateurs", se tiendra à partir du 20 janvier à Casablanca. Présentée par la Galerie A2 qui inaugure sa programmation 2022, cette exposition sera agrémentée par une lecture-performance de Patrick Lowie autour de ses chroniques de Mapuetos et son dernier roman "Le rêve de l’échelle". Les sculptures sont conçues avec des agitateurs en bois réservés pour touiller le café et du fer galvanisé, elles prennent des formes inattendues, fruits de l’imaginaire des deux acolytes, indique un communiqué de la Galerie A2. A l’origine de ces imprévisibles créations, une rencontre étonnante entre deux mondes et deux cultures, une association que rien ne laisse présager!, souligne la même source. Patrick Lowie, un homme de lettres belge installé depuis une vingtaine d’années au Maroc, et Bilal Faris, un Casablancais passionné de foot qui a perdu son emploi à cause de la pandémie, décident de s'associer pour "donner un nouvel élan aux agitateurs". Bilal se découvre un savoir-faire, prend plaisir à créer des formes et des couleurs. Il comprend qu’il est artiste et que de nouveaux horizons s’offrent à lui. L’alchimie entre les deux artistes opère des premières ventes, des commandes et aujourd’hui, une exposition. La nouvelle collection se divise en deux catégories, à savoir la série Art, des réalisations originales issues de leurs imaginaires et la série Lights, des luminaires destinés à la décoration, ajoute la Galerie A2. C'est avec beaucoup d’entrain qu’ils entament cette nouvelle année en s’attaquant à des créations plus monumentales – toujours avec les mêmes matériaux –, conclut le communiqué.