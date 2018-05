Exclusif : Bienvenue dans l’univers de Kabbour ! Libé vous plonge dans les coulisses du tournage du 4ème opus de la sitcom la plus suivie

A l’approche du mois sacré de Ramadan, la nouvelle saison de la sitcom à succès, “Kabbour et Lhbib”, interprétés par Hassan El Fed et Haytham Miftah, est attendue impatiemment par près de sept millions de Marocains, conquis depuis le tout début par ce rendez-vous annuel pittoresque et humoristique de 30 épisodes, diffusés quotidiennement, en début de soirée, sur la seconde chaîne marocaine. Une création originale qui n’a de cesse d’enchaîner blagues et drôleries, portée par des personnages espiègles, enjôleurs. Un feu d’artifice de rire, de passion et d’imagination pour un cocktail détonnant auquel les téléspectateurs s’identifient aisément.

Attiré par l’envers du décor, peut-être le moment le plus exaltant du septième art, Libé a posé, durant toute une journée, un œil sur les coulisses du 4ème opus de la série. Un plateau de tournage pas comme les autres, qui révèle une mécanique, rodée et réglée comme du papier à musique, guidée par un sens du détail poussé à l’extrême et une ambiance vivante et guillerette à souhait. L’aboutissement de tout un travail préalable, très long, de pré-production, d’écriture et de repérage qui laisse peu de place au hasard et où chacun occupe un rouage d’une machine bien huilée.



En cette matinée du jeudi 10 mai, planquée en rase campagne, une petite maison dans la prairie s’est transformée en plateau de tournage. De toutes les façons, comment aurait-il pu en être autrement ? Gage d’une recherche d’authenticité, l’atmosphère paysanne qui émane de ce lieu sied parfaitement aux nouvelles aventures de Kabbour et Lhbib, de retour dans leur élément.

A l’extérieur de la modeste habitation, des poules slaloment entre d’imposants camions de production, assiégés par les techniciens. Certains d’entre eux s’affairent à décharger le matériel, en y mettant le plus grand soin, pendant que d’autres avalent vite fait leur petit déjeuner. Projecteurs, pieds, costumes et caméras, c’est tout un attirail qui se révèle à nos yeux, disposé à l’entrée d’une maison dont la porte laisse échapper un timbre familier.

Passé le palier, c’est un monde fascinant qui nous ouvre les bras: le plateau de tournage. Un monde où tourner la tête et poser les yeux ailleurs est tout aussi intéressant que de regarder à l’endroit. Un monde où règne une atmosphère au grand soleil contrairement à la météo extérieure. On s’y sent vraiment comme des petits enfants dans un cirque.

La voix de tout à l’heure s’amplifie, à son origine Kabbour en tenue de Hassan El Fed. Tel un chef d’orchestre, le comédien et créateur de la série joue son rôle, comme il aime le dire, « de directeur artistique et accompagnateur du projet, depuis l’idée jusqu'au prêt à diffuser ». Taquin, dynamique et pointilleux, il donne des directives très précises aux acteurs. Répète inlassablement la mécanique de la scène à tourner, en faisant preuve d’un impressionnant sens de la mesure, sans doute hérité de son expérience musicale, lorsqu’il était saxophoniste dans un groupe de jazz au tournant des années 80.

En face de lui, texte à la main, les comédiens, Abdelkader Ayzoun et Zhour Slimani, ne détournent jamais le regard, concentrés à l’extrême, les oreilles tendues, attentifs aux conseils. Ils ne ratent aucune miette des instructions et consignes qui leur sont prodiguées. Car, à cet instant, se joue l’un des moments les plus déterminants d’un tournage, la mise en place. Un moment où on est dans l’artificiel, où on diminue la part du hasard. Des instants que Hassan El Fed aime à protéger pour ne pas tomber dans le surfait.

Deux mètres plus en retrait, derrière son imposante moustache, entouré de sa garde de techniciens rapprochée, le réalisateur, Abdelhak Chaabi, alias Chacha, se fond la poire devant les répétitions qui se jouent devant lui, tout en s’appliquant, avec le plus grand intérêt et soin, à boire les paroles de son acolyte. Une étape cruciale, dont la finalité est de convertir une vision artistique en prouesse technique.

Justement, le choix d’une mise en scène théâtrale, en plan fixe, évoque l’attachement et l’amour qu’éprouve Hassan El Fed pour la scène, lui qui a été diplômé du Conservatoire de théâtre et de musique de Casablanca. « A l’origine, cette idée m’est venue de ma passion pour le théâtre. Je suis un homme de théâtre avant tout », argue-t-il, avant d’ajouter: «Et puis, le plan fixe a fait l’histoire du cinéma, notamment parce qu’il donne l’opportunité à l’acteur de s’exprimer et au personnage de vivre. C’est lui qui crée le mouvement et non l’inverse ».

Ce type de scénographie, Chacha y est également rompu et en maîtrise toutes les subtilités, porté par une expérience de plusieurs dizaines d’années à écumer les plateaux de tournage, y façonner et modeler les images, malgré la difficulté inhérente à l’exercice. Il nous en résume les clés en deux points distincts: « Le premier est de poser les caméras de la manière la plus juste possible, c'est-à-dire de trouver le bon axe. Et puis le second consiste à choisir le bon cadrage, le plan adéquat pour telle ou telle situation. Mais tout est simple à réaliser avec Hassan et son équipe. Ils sont très forts pour donner du caractère à l’image ».

Si la difficulté du procédé dans son aspect purement technique est atténuée par la rigueur et le talent des comédiens, pour ces derniers, tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Réalité qui n’échappe guère à l’acteur principal de la série, Hassan El Fed: « La difficulté en tant qu’acteur réside dans le fait d’assurer fluidité et continuité dans la narration, conséquence de la structure imposée par les sitcoms, à savoir un enchaînement de situations comiques entrecoupées de chutes ». Et cette saison, plus que jamais, la difficulté de la tâche est amplifiée « par la durée rallongée des épisodes », enchaîne-t-il. « Ce qui fait qu’on utilise des plans fixes à l’ancienne, en découpant la scène en différents plans, avant de dynamiser le tout lors du montage en post-production », explique-t-il.

La mise en place effectuée, les comédiens quittent le plateau pour un passage obligatoire en HMC (habillage, maquillage, coiffure), faisant place nette à la grande tribu des techniciens. Comme dans une fourmilière, ces hommes et femmes de l’ombre, dans un infini va-et-vient, obéissent au réalisateur, qui, après avoir mis la main à la patte et balancé d’innombrables vannes à tout bout de champ, prend place face aux moniteurs. Il guide éclairagistes et décorateurs, appuyé par une assistante qui court partout, Hinda Oulmouddane, véritable trait d’union entre Hassan El Fed, Chacha et le reste de l’équipe. Une fonction qu’elle appréhende sans peine. « Travailler avec ce duo est un réel plaisir », avoue-t-elle. « Je n’ai jamais ressenti cela comme une difficulté, d’autant plus que j’ai déjà collaboré avec Hassan et Chacha », conclut-elle.

A côté des caméramans engagés dans la périlleuse tâche de placer leur trépied au millimètre près, Bissar Abderrahim, chef éclairagiste, la cinquantaine passée, manipule un énorme projecteur, les mains gantées. Un travail éprouvant qui tranche avec sa mine des beaux jours. « Comment ne pas être de bonne humeur, alors que je suis fier et honoré d’être au service d’un duo de cinéaste aussi compétent qu’humain dans sa gestion ?», nous a-t-il confié, à l’instant même où les comédiens, Hassan El Fed en tête, envahissent la scène.

Un débarquement qui transforme la préparation bruyante en étape qui s’ouvre en sourdine. Les techniciens ont fini de s’activer. Les membres de l’équipe sont quasiment tous là. Pendant que l’assistante du réalisateur lance un « En place tout le monde s’il vous plaît », les producteurs supervisent en compagnie du directeur de production. L’ingénieur du son équipe les comédiens de microphones et n’échappe pas aux griffes de Kabbour, qui s’évade un instant, de son ultime aparté avec ses compagnons, où il les réglait, après leur avoir donné une partition, pour lui asséner une vanne acérée au menton. Quand il s’agit de détendre l’atmosphère, Hassan El Fed sait le faire. Les yeux rivés sur son moniteur, Chacha supervise les derniers réglages de lumière. Les comédiens répètent leurs répliques. Les caméramans finissent de cadrer pour accueillir ce qui va se passer.

La minute suivante se réapproprie le calme machinalement. Personne ne bronche, personne ne bouge. Le bruit du silence amplifie l’écho du plus petit son. Ça y est, tout le monde est prêt; comédiens et techniciens sont en place, le tournage va pouvoir vraiment commencer.

Comme sur la ligne de départ d’une course olympique, tout le monde est aux aguets. Un silence de cathédrale envahit les lieux. Dans un souci de perfectionnisme, les comédiens jouent une dernière répétition plus communément appelée « mécanique ». La moustache de travers rectifiée, les dernières retouches de maquillage et les réglages de lumière sont autant d’ajustements qui rappellent que tout est aussi important qu’incertain. La magie peut maintenant opérer.

A l’instar de tout le monde, quand la fameuse expression, synonyme d’un coup de feu du stater « Moteur demandé s’il vous plaît. Ça tourne. Action » est prononcée, les barrières d’un univers parallèle et ensorcelant s’ouvrent et nous arrachent à notre condition de terriens, pour nous projeter lors d’une évasion ponctuelle, au cœur d’un creuset de créativité.

La scène qui nous est présentée, sans être dithyrambique, est d’une drôlerie à sculpter les abdos. On a vraiment éprouvé un mal fou à contenir nos rires, contrairement aux membres de l’équipe qui restaient stoïques, alors que, lors de la mise en place, une heure auparavant, tous, sans exception, se marraient à s’en tenir les côtes. Cela a éveillé notre curiosité quant à cette gestion émotionnelle sans faille, dégainée face à des situations comiques en rafales. Ibnou Abdoune Abderrahman, cadreur, souvent poussé dans ces derniers retranchements de par sa position d’homme de terrain le plus proche de l’action, incarne ce professionnalisme qui régit l’équipe. Il nous explique: « Par moments, il est très compliqué d’étouffer nos rires, car avant tout, on est fan de la série. Mais nous nous devons d’être irréprochables et en faire abstraction. Le métier de comédien est trop compliqué pour les perturber avec nos ricanements ». A vrai dire, certaines règles ont été édictées et approuvées par l’ensemble des protagonistes, dès le premier jour des trois semaines de tournage et marqué par une attention soutenue et un grand altruisme.

« Coupé ! ». Après de multiples prises dans une recherche incessante de perfection, l’annonce fait l’effet d’un soulagement pour comédiens et techniciens. L’affaire est dans la boîte. Entre deux scènes, il n’y a pas de temps à perdre surtout quand il s’agit d’en gagner. Les intermittents du spectacle accélèrent le pas pour la mise en place suivante. Hassan El Fed, toujours aussi fringuant et percutant, en transmet le mode d’emploi, avant de s’engager dans un conciliabule avec Chacha. Pas timide pour un sou, on s’est rapproché du duo pour épier leurs faits et gestes. Choper quelques bribes de la discussion qu’ils ont engagée. Rapidement, on se rend compte que l’hilarante et néanmoins constructive complicité acquise pendant le tournage d’« El Fed Tv» ne s’est pas évanouie sous l’effet du temps et des huit ans qui ont séparé les deux productions.

Leur relation ? Elle est décrite unanimement comme une association sans fierté mal placée, où leurs efforts convergent vers un seul objectif, celui d’atteindre des altitudes audacieuses de performances. Mais est-ce que cette vérité suffit à expliquer la confiance aveugle qu’accorde Hassan El Fed à l’expertise technico-artistique de Chacha ? En réalité, à force de les observer, on a fini par assimiler que le duo est aux antipodes d’une démarche archaïque et monolithique, qui veut que le cinéma soit uniquement un vieux monde dominé par la soif tyrannique d’un seul cinéaste, qui impose son point de vue.

Car au fond, ils savent tout de cette vie professionnelle, ensemble et en même temps parallèle. Avec ce recul nourri par l’influence d’une longue expérience. La fidélité est là, l’amitié est là, mais avec cette distance quand vient le soir et que chacun rentre chez lui. Rentrer, c’est également notre destinée. C’est triste que notre exploration soit terminée. Mais en quittant le plateau, on emporte de belles images en souvenirs. Un inestimable lot de consolation. En s’éloignant, on pouvait entendre le perpétuel rituel « Moteur demandé … ». On se rend compte que nous et le soleil avions fini notre journée bien avant eux. Preuve des sacrifices et du travail de géant, que s’imposent ces artistes d’une grande dévotion.