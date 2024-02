Examen des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Nouveau Brunswick

Les moyens de raffermir la coopération entre le Maroc et la province canadienne du Nouveau Brunswick ont été au centre des entretiens que l’ambassadeur du Royaume à Ottawa, Souriya Otmani, a eus récemment avec plusieurs responsables gouvernementaux et opérateurs économiques de cette région du pays nord-américain.



Mme Otmani s’est ainsi entretenue, dans la capitale du Nouveau Brunswick, Fredericton, avec le ministre de l’Education et du développement de la petite enfance, Bill Hogan ainsi qu’avec deux sous-ministres au sein du même département, Ryan Donaghy et Julie Mason, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume.

Tenues en marge d’une visite officielle au Nouveau Brunswick des ambassadeurs francophones accrédités à Ottawa (12-15 février), les discussions ont porté notamment sur les partenariats possibles en matière d’éducation entre le Maroc et la province canadienne.



Par la même occasion, la diplomate a eu une réunion avec le ministre chargé du Développement économique et des petites entreprises et de l’immigration, Greg Turner et des responsables de l’institution économique “Opportunités Nouveau Brunswick”, axée sur les perspectives d’investissements économiques et commerciaux au Maroc.

Elle s’est en outre entretenue avec la ministre du Tourisme, du patrimoine et de la culture, Tammy Scott Wallace qui a exprimé, à cette occasion, le souhait d’amorcer des partenariats avec le Maroc dans le secteur du tourisme.



Selon le communiqué, l’ambassadeur a également eu des entretiens avec le Consul honoraire du Royaume au Nouveau Brunswick, Donald Arseneault, axés sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux faire connaître la destination touristique et culturelle Maroc.



Les discussions ont également porté sur les perspectives d’encourager les partenariats et collaborations en matière d’éducation et de promouvoir les opportunités d’investissement et d’affaires dans le Royaume auprès des opérateurs de cette province atlantique maritime du Canada.



Par ailleurs, Mme Otmani a rencontré des membres de la communauté marocaine du Nouveau Brunswick résidant à Moncton et à Fredericton, dont des étudiants et professeurs de l’Université de Moncton, seul établissement universitaire francophone de la province. Elle a aussi rencontré des membres de l’Association des Marocains du Nouveau Brunswick.



A cette occasion, les membres de la communauté marocaine ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des prestations consulaires de plus en plus numérisées qui leur sont fournies, outre l’organisation de consulats mobiles annuels, a indiqué le communiqué.



Réaffirmant leur mobilisation constante en faveur de la promotion économique, culturelle, et touristique du Royaume et la défense des intérêts suprêmes de la Nation, les membres de la communauté marocaine établie dans la province canadienne ont tenu à renouveler les liens indéfectibles qui les lient au Trône alaouite, et à leur mère patrie, le Maroc, conclut la même source.