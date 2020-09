Examen de la coopération sécuritaire maroco-américaine

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu jeudi l'ambassadeur des Etats-Unis accrédité auprès du Royaume du Maroc, David Fischer, et ce dans le cadre des relations de coopération bilatérale dans les différents domaines sécuritaires.



Ont pris part à cette réunion bilatérale, qui s’est déroulée, au siège de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) à Rabat, des cadres des services centraux de la DGST et des représentants de l’ambassade des Etats-Unis à Rabat.



Un communiqué de la DGST indique que les deux parties ont évoqué les différents sujets sécuritaires d’intérêt commun notamment les mécanismes de coopération et de coordination en matière de lutte contre les risques du danger terroriste, l'extrémisme violent, le crime organisé et leurs liens croissants dans la région de l’Afrique du Nord et du Sahel. Elles ont aussi abordé les moyens à même de mettre en valeur cette coopération devenue un modèle à suivre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, souligne la même source.



Les deux parties ont également passé en revue les mécanismes de développement et de renforcement de la coopération entre les services de la DGSN et la DGST et les agences américaines de sécurité dans le domaine de lutte contre les risques et dangers liés à la criminalité transnationale organisée, outre l’échange d’expertises et d’expériences. Au terme de cette rencontre, le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire et l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat se sont félicités du bilan de la coopération stratégique bilatérale dans le domaine sécuritaire, exprimant la disposition des deux pays à développer les niveaux de cette coopération en contribution à la paix et à la stabilité mondiales, conclut le communiqué.