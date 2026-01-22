Etats-Unis et Danemark vont renégocier leur accord de défense de 1951 sur le Groenland

Les Etats-Unis et le Danemark vont renégocier leur accord de défense datant de 1951 sur le Groenland, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche des discussions ayant eu lieu la veille à Davos entre Donald Trump et le chef de l'Otan Mark Rutte.



La sécurité de l'Arctique va être renforcée et les pays européens de l'Otan y contribueront, a affirmé cette source, ajoutant que l'idée de placer des bases américaines au Groenland sous la souveraineté des Etats-Unis n'avait pas été évoquée lors de ces discussions.



Depuis 1951, un accord de défense, mis à jour en 2004, donne quasiment carte blanche aux forces armées américaines sur le territoire groenlandais, même si elles doivent prévenir en amont les autorités.



Les Etats-Unis ne disposent plus que d'une seule base au Groenland, celle de Pittufik (anciennement Thulé), dans le nord de cette immense île arctique, après en avoir exploité une dizaine pendant la guerre froide. Ce site joue un rôle important dans le système de défense antimissiles des Etats-Unis.



Plusieurs pays de l'Otan discutent des moyens de renforcer leur présence au Groenland et ont dépêché sur place un premier contingent chargé de vérifier les conditions de ce renforcement. L'Allemagne, la France, la Norvège ou encore la Grande-Bretagne ont envoyé ces premiers soldats au Groenland, afin de préparer une éventuelle mission de l'Otan, sur le modèle de celles lancées en mer baltique ou sur le front oriental de l'Alliance, pour mieux contrer la menace russe.



Après des semaines de déclarations agressives, Donald Trump a subitement annoncé mercredi à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland, dont les contours sont encore très vagues.



Le président américain a refusé de préciser si le compromis en discussions donnerait aux Etats-Unis la possession du territoire autonome danois, comme il l'a exigé à de multiples reprises afin, selon lui, d'en garantir la sécurité face à la Russie et à la Chine.

Mark Rutte a assuré lui sur Fox News que le sujet de la souveraineté du territoire autonome danois n'avait pas été abordé dans leurs discussions.