Etat alarmant de la santé mondiale face au changement climatique

La France et le Maroc scellent un nouveau pacte économique et climatique pour l’avenir



A Rabat, Olga Givernet, ministre française déléguée à l'Energie, a affirmé mardi la volonté de la France et du Maroc de construire un nouveau partenariat économique tout en renforçant leur engagement dans la lutte contre le changement climatique à travers la mise en œuvre des Accords de Paris.



Ce partenariat économique, selon Mme Givernet, s'inscrit dans une dynamique qui prend en compte les transformations propres aux deux pays et les défis communs, tels que la souveraineté industrielle, la transition énergétique vers la décarbonation, le développement du capital humain, et l’ouverture vers le continent africain. Après sa rencontre avec Leïla Benali, ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, et Karim Zidane, ministre délégué à l’Investissement, Mme Givernet a détaillé les objectifs de ce rapprochement.



L’accord stratégique signé lundi entre les deux pays cible la coopération en matière d’énergie, de connectivité et de transition énergétique, positionnant la France en tant que partenaire privilégié du Maroc dans ses ambitions énergétiques. Cet accord cadre des études conjointes pour l'interconnexion électrique et le transport de molécules décarbonées, tout en engageant la France à soutenir la planification des infrastructures électriques au Maroc. Il prévoit aussi une intensification des collaborations actuelles entre les entreprises françaises et marocaines dans le secteur des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des réseaux intelligents.



L’accord appuie également l'intérêt croissant des entreprises françaises pour l’hydrogène décarboné au Maroc, avec des travaux conjoints visant l’élaboration de cadres réglementaires au Maroc. La France s'engage aussi à renforcer la coopération sur la valorisation des ressources minérales, les métaux critiques, et à développer des projets durables dans le secteur minier. Un suivi annuel au niveau supérieur est prévu pour assurer le partage de connaissances et promouvoir l’efficacité énergétique et la décarbonation dans les secteurs clés, tels que l'industrie, le transport, et le bâtiment.



Enfin, Mme Givernet a souligné l’importance de renforcer la coopération académique et de créer de nouveaux centres d'excellence pour soutenir cette ambition commune, concluant que ce rapprochement pourrait offrir de solides bases pour atteindre les objectifs économiques et climatiques des deux pays.