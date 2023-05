Essaouira célèbre le mois du patrimoine

La direction provinciale de la culture à Essaouira a concocté un programme riche et varié pour la célébration du "mois du patrimoine" de cette cité millénaire, avec à la clé une panoplie d'événements et d'activités culturels et artistiques.



Initiée sous l'égide de la direction régionale de la culture, sous le thème "Le patrimoine de la région, la préservation et l’accessibilité", cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 18 mai, tend à jeter la lumière et à valoriser le legs séculaire et diversifié d'Essaouira, l’objectif ultime est de préserver la richesse de ce patrimoine et d’en assurer la transmission aux générations montantes.



Au menu de cette manifestation, initiée en partenariat avec les conseils provincial et communal de la ville, une série de conférences et de débats animés par des spécialistes et experts, notamment sur "Les espaces de préservation de la mémoire", "L’archéologie et le patrimoine", "Le patrimoine architectural", "Rzoune en perspective de valorisation", "Le patrimoine immatériel d’Essaouira dans son environnement" et "Les sucreries d’Ida Ougard : de la mise en lumière à la préservation et la valorisation".



Le programme comporte également des journées portes ouvertes et des visites guidées à différents sites et monuments historiques dont regorge la ville au profit des élèves des établissements scolaires (musée Mohammed Ben Abdellah, Sqala du port, Bayt Dakira, galerie El Menzah, Sucreries d’Ida Ougard), outre une session de formation sur "Le patrimoine archéologique : la définition, la valorisation et la préservation", des campagnes de sensibilisation à l’importance du patrimoine de l’ancienne médina, en coordination avec des associations de la société civile locale, ainsi que des expositions d’arts plastiques et de photos avec pour thématique centrale le patrimoine de la ville.



Figurent aussi au menu une soirée artistique animée par des troupes locales de Gnaoua, Aïssaoua et Hmadcha, initiée dans le cadre des activités organisées récemment dans la ville à l’occasion de la célébration du printemps et de la musique (27-30 avril), et la projection d’un film documentaire sur la grotte de Bizmoune, dans la province d’Essaouira, pour la valorisation de la découverte dans ce site archéologique d’éléments de parure mettant en évidence le plus ancien comportement symbolique humain.



La cérémonie de clôture sera marquée par la célébration de la consécration du musée Mohammed Ben Abdellah qui vient de remporter le troisième prix de l’orientation muséale.