Essaouira à l’heure du “Moga festival”

Le "Moga festival", un événement dédié aux musiques et cultures électroniques, se tiendra du 28 septembre au 2 octobre prochain à Essaouira, ont annoncé les organisateurs. Initialement organisé en 3 jours, cet événement s'étalera pour la première fois en 2022 sur 5 jours avec, en ouverture les 28 et 29 septembre, le "Moga Off" dans toute la cité des Alizés, qui place la destination d’Essaouira en tête d’affiche de Moga, précisent-ils dans un communiqué. "Avec la volonté de s'imposer comme un «boutique festival » où l'expérience prime et pour rendre hommage à l’histoire d’Essaouira, Moga a développé son programme Off en collaboration avec les acteurs touristiques et culturels de la ville", souligne la même source. "Une ville que l’on vient découvrir sous tous ses angles. Sa Médina protégée par des remparts du XVIIIème siècle, appelés la Skala de la Kasbah qui a servi aux décors de Games of Thrones et de nombreux films (Othello, Kingdom of Heaven) et inscrite depuis 2009 au patrimoine mondial de l’UNESCO. L'océan Atlantique et ses plages idéales pour surfer, faire de la planche à voile et du kitesurf, grâce aux alizés puissants qui en font sa renommée. Son esprit bohème hérité du passé, bastion des hippies dans les années 70, ville baignée de spiritualité et habitée par les sportifs et créatifs, Essaouira réinvente l’esprit hippie chic au point de devenir un lieu incontournable des digital nomads et amateurs de surfs et yoga du monde entier", lit-on dans le communiqué. C'est sur cette base, explique-t-on, que le programme s’est construit avec à la clé des "+free ride session+ sur la plage, location de planches de surf et kite board gratuites pour lesfestivaliers, un concert d’ouverture dans les décors de Game of Thrones, des DJsets dans les meilleurs clubs de la ville, une exposition photo en plein air dans les ruelles de la médina, des cours de cuisine traditionnelles, des workshop de music production ou d'écriture musicale, destalks à Bayt Dakira (maison de la mémoire), …". "Noussommestrèsfiers de ce tout nouveau programme Off qui met en lumière les différents acteurs de la ville. Il était important pour nous que ce festival soit inclusif en faisant découvrir Essaouira et sa région à nos 9.000 festivaliers, mais aussi en offrant aux habitants des événements gratuits pour qu'ils puissent partager l'expérience Moga. Le partage et l'échange sont les maîtres mots de cette édition", explique, Matthieu Corosine, cofondateur de Moga, cité dans le communiqué. Il s’agit aussi de 3 jours de fête, avec au programme 60 artistes, un marché de créateurs, des cours de yoga, gong ceremony et une fun zone, relève la même source. Moga est un "boutique festival'' dédié aux musiques électroniques et inspiré par la culture bohème, l’Atlantique et son style de vie décontracté et tourné vers le surf. La singularité du festival tient dans son expérience unique connectant des festivaliers du monde entier de cultures et d’origines différentes autour de la danse, de la musique, de l’art et du bien-être mais aussi des valeurs de partage, d’ouverture, d'échange, d’interculturalité. Moga a créé une tribu au fil des ans, une forte communauté de nomades "#MogaTribe" qui s'étend désormais du Portugal (édition Moga Caparica en juin) au Maroc (édition Moga Essaouira en octobre) et bientôt au-delà.