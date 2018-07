Essaouira à l’heure de la Hadra féminine et des musiques de transe

La 6ème édition du Festival de la Hadra féminine et des musiques de transes aura lieu à Essaouira du 8 au 11 août 2018 avec le soutien du ministère de la Culture et du conseil municipal de la ville, sous le thème : «Le rôle de la jeunesse au sein du soufisme marocain».

Les Haddarates, rappelle-t-on, rythment depuis toujours la scène musicale de la cité des Alizés et notamment les cérémonies traditionnelles comme les naissances, les mariages, la circoncision… Elles tirent leur nom de la «hadra» (présence), un concept qui désigne la phase d’extase chez certaines confréries religieuses.

Organisé par l'Association des Haddarates Souiriyates, ce festival a pour objectif de mettre en lumière la musique de transe et de sensibiliser le public aux coutumes soufies. Si cette édition est placée sous le signe de la Hadra féminine et de la musique de transe, c’est parce que ses organisateurs souhaitent valoriser le rôle joué par la femme dans ce genre musical et mettre en avant son importance dans le dynamisme et le rayonnement culturel d’Essaouira.

Pour cette nouvelle édition, à l’instar des précédentes, des conférences sur des thématiques artistiques et sociétales animées par des universitaires et des chercheurs se dérouleront en parallèle des concerts qui seront donnés par des artistes marocains et internationaux.