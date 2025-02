Essaouira: Près de 250 étudiants se mobilisent pour la collecte des déchets marins

Près de 250 étudiants de l'École Supérieure de Technologie (EST) d'Essaouira ont pris part, mercredi, à une campagne de collecte de déchets marins sur la plage de la Cité des Alizés.



Initiée par le Centre International de Recherche et de Renforcement des Capacités (CI2RC), en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et avec l'appui de plusieurs partenaires institutionnels et associatifs, cette journée éco-citoyenne avait pour objectif de sensibiliser les participants et le grand public à l'importance de la préservation du littoral et de l'environnement marin.



Outre l'opération de collecte des déchets, cette action baptisée "Blue Act Day", a été marquée par une série d'activités éducatives et ludiques, notamment des ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux, des expositions artistiques autour du recyclage et des compétitions visant à encourager les initiatives en faveur du développement durable, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la présidente du CI2RC, Khouloud Kahime, a indiqué que cette campagne s'inscrit dans une dynamique globale visant à renforcer l'engagement des jeunes en faveur de la protection de l'environnement, tout en oeuvrant à promouvoir une approche participative et inclusive.



"Cette initiative, qui dépasse le cadre d’une simple action écologique, se veut une célébration du rôle d’Essaouira en tant que ville pionnière en matière de durabilité environnementale au niveau national. Elle traduit également notre engagement à faire de la question écologique une priorité et à ériger la Cité des Alizés en modèle de développement durable à l’échelle internationale", a-t-elle précisé.



De son côté, Mohammed El Mounjih, cadre à la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province d'Essaouira, a mis en avant le rôle de l'INDH dans l'appui aux initiatives environnementales et à la sensibilisation des jeunes aux enjeux écologiques.



"Cette action s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement durable de la ville, qui mise sur son patrimoine naturel et culturel pour renforcer son attractivité touristique, tout en préservant son environnement", a-t-il affirmé.



Approchée par la MAP, Aya Ait Koubi, étudiante à l'EST, a fait part de son enthousiasme quant à sa participation à cet événement, notant que ce type d'initiative constitue une opportunité précieuse pour sensibiliser les jeunes à la protection du littoral et les encourager à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement.



Même son de cloche chez l'étudiant, Zakaria Ayyad, qui a salué cette initiative louable, estimant qu’elle favorise l’éveil écologique des jeunes générations et les incite à intégrer des comportements éco-responsables dans leur quotidien.



Pour leur part, d'autres participants, dont des encadrants et des représentants d'associations partenaires, se sont félicités de cette mobilisation collective, exprimant leur souhait de voir de telles initiatives se multiplier à l'avenir pour une meilleure protection du patrimoine naturel de la Perle de l'Atlantique.