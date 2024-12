Espagne: La croissance économique atteint 0,8 % au troisième trimestre

La croissance économique en Espagne a atteint 0,8% au troisième trimestre, portée par la consommation des ménages et la hausse des exportations, a indiqué, lundi, l'Institut national de la statistique (INE).



Cette performance, identique à celle du deuxième trimestre, confirme la bonne santé de la quatrième économie de la zone euro, qui figure actuellement parmi les plus dynamiques des pays membres de l'OCDE.



L'Institut de la statistique attribue ces résultats à la vigueur des exportations, qui ont progressé de 0,4% après avoir grimpé de 1,8% et 0,4% aux deux trimestres précédents, mais également à la consommation des ménages, qui a bondi de 1,2% entre juillet et septembre dans un contexte de ralentissement de l'inflation, rapporte la MAP.



Cette dynamique s'est traduite par de bonnes performances dans le secteur des services, où l'activité a progressé de 1%, sur fond de fréquentation touristique record, avec 21,8 millions de visiteurs étrangers accueillis entre juillet et août.



Elle a également profité au secteur agricole (+1,1%) et dans une moindre mesure au secteur industriel (+0,2%), l'activité ayant à l'inverse reculé dans le secteur de la construction (-1,5%) après trois trimestres de hausse consécutifs, selon l'INE.