Esclavage en Libye, un secret de Polichinelle

Les images furtives d'une vente aux enchères nocturne de jeunes Africains dans la région de Tripoli, filmées en caméra cachée et diffusées le 14 novembre sur CNN, ont suscité une onde de choc, en se propageant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Face au tollé, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit "horrifié", le président de l'Union africaine Alpha Condé "indigné", l'Union européenne "révoltée" et la France a réclamé une réunion "expresse" du Conseil de sécurité de l'ONU.

La question de la traite humaine en Libye était notamment abordée au cours du sommet UE-Afrique qui s’est tenu en Côte d’Ivoire les 29 et 30 novembre 2017 sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable», réunissant près de 80 chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que les représentants de l’Union européenne et de l’Union africaine (UA).

La pratique de l‘esclavage en Libye a donné un coup d’accélérateur à l’opération de rapatriement des migrants africains bloquées sur le sol libyen.