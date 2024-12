Es-Semara à l'heure du 8ème festival international de la comédie hassanie

La 8ème édition du Festival international d'Es-Semara de la comédie hassanie s’est ouverte, mardi soir, sous le signe "Es-Semara, creuset de la culture et carrefour des créateurs".



Organisée par l’Association El-Habchi pour les sept arts, cette manifestation artistique de trois jours, connaît la participation d’une pléiade d’humoristes talentueux issus des différentes provinces du Sud, outre des artistes venus de la Mauritanie.



La cérémonie d'ouverture de cette manifestation qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate, et des élus, a été marquée par un hommage appuyé rendu à plusieurs figures artistiques ayant marqué de leur empreinte la scène locale et nationale.



Intervenant à cette occasion, le directeur du Festival international d’Es-Semara de la comédie hassanie, Omar Mayara, a souligné que cette manifestation offre un espace d’échange d’expertise et de savoir et un lieu de dialogue intellectuel autour des moyens de promotion de la pratique théâtrale hassanie dans les provinces du Sud.



Cet événement artistique vise également à créer une animation culturelle dans la ville d’Es-Semara, la capitale culturelle des provinces du Sud, d’autant plus qu’il offre l'opportunité aux créateurs en herbe de mettre en avant leurs talents dans le domaine de la comédie hassanie.



Outre la compétition officielle qui sera sanctionnée par la désignation des "Stars de la comédie du Sahara", cette manifestation prévoit un séminaire sur "La loi relative aux droits d'auteur et droits voisins", et un atelier de formation sur les shows humoristiques et comiques au profit des amateurs de cette discipline artistique parmi les élèves des établissements scolaires.



Au menu figurent également, la signature de livres, des ateliers de formation, et une tente des anecdotes hassanies, en plus d'une soirée de spectacles humoristiques, rehaussée par des lectures poétiques et des spectacles folkloriques puisant dans le patrimoine hassani.