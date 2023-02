Ertugrul : Une série populaire mais perfectible

La célèbre série turque, diffusée sur Netflix "Ertugrul", a suscité un engouement sans précédent dans le monde entier. Le show s'inspire de l'histoire du guerrier de l'Empire ottoman, Ertugrul Bey, et suit son parcours pour établir et protéger la tribu Kayi.



Malgré sa popularité, "Ertugrul" a fait l’objet de critiques acerbes pour son approche peu subtile de l'histoire et de la représentation des personnages qui sont souvent caricaturés, avec des stéréotypes sociaux facilement reconnaissables et une absence de profondeur. Les scènes de combat sont exagérées et peu réalistes, manquant de finesse et de grâce.



Le manque de diversité culturelle et de représentation est également un problème majeur. La série est exclusivement centrée sur les musulmans turcs, laissant peu de place à d'autres cultures et traditions. Cela peut être perçu comme une forme de nationalisme culturel, qui ne reflète pas la diversité et la pluralité de l'Empire ottoman.



Les dialogues sont, quant à eux, souvent décousus et manquent de subtilité, ce qui peut rendre la série ennuyeuse pour certains téléspectateurs. Les répliques sont généralement prévisibles et peu profondes, ne suscitant que peu d'empathie pour les personnages.



En dépit de ses défauts évidents, "Ertugrul" continue d'être un succès mondial, qui a attiré de nombreux téléspectateurs grâce à sa simplicité et à son récit facile à suivre. Cependant, pour les spectateurs à la recherche de profondeur et de nuance dans leur contenu, "Ertugrul" peut décevoir.



Bien qu’"Ertugrul" ait gagné en popularité, il est important de ne pas perdre de vue ses défauts évidents en matière de représentation et de qualité du scénario. Les téléspectateurs devraient aborder la série avec un esprit critique, en reconnaissant ses limites et en appréciant ses points forts pour ce qu'ils sont.



Il s’agit d’un spectacle divertissant, qui offre une plongée dans l'histoire turque et un aperçu de la vie au Moyen Âge. Cependant, il ne doit pas être considéré comme une source fiable d'information historique, ni comme une représentation juste et équitable de différentes cultures et traditions.



"Ertugrul" présente, par ailleurs, des moments de grâce, notamment dans ses scènes de paysages naturels époustouflants et ses personnages complexes. Les acteurs livrent des performances solides et le récit est souvent captivant, gardant les téléspectateurs en haleine jusqu'à la fin.



Mais il faut dire que même avec toutes ses tares, la série turque reste un spectacle digne d'être vu pour ceux qui apprécient les histoires de guerriers et les drames historiques. C'est à chacun de déterminer s'il préfère un divertissement léger et sans prétention ou une représentation plus nuancée et réfléchie de l'histoire.



I.E