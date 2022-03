Erik Jensen: La nouvelle position de l'Espagne donne un puissant élan au plan marocain d'autonomie

La nouvelle position de l’Espagne concernant la question du Sahara marocain donne un puissant élan à l’initiative marocaine d’autonomie, a affirmé samedi l'ancien représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Erik Jensen.



Il a fallu trop longtemps pour que la perspective d'une solution politique pour le Sahara mûrisse, mais le dernier geste de l'Espagne et le soutien des grandes puissances donnent un puissant élan à l'initiative marocaine d'autonomie, a souligné M. Jensen dans une déclaration.



A travers le message adressé par le chef du gouvernement espagnol à S.M le Roi Mohammed VI, l'Espagne s'aligne sans équivoque sur la position des Etats-Unis, de l'Allemagne et de l'ONU en faveur de la proposition marocaine d'autonomie pour le Sahara, qualifiée par le Conseil de sécurité de l'ONU comme sérieuse, crédible et réaliste, a-t-il indiqué.



Plusieurs pays en Afrique, dans le Golfe, en Europe et en Amérique latine ont déjà exprimé leur soutien, a rappelé M. Jensen, estimant toutefois que le soutien de l’Espagne, ancienne puissance coloniale qui entretient des liens historiques profonds avec la région et son peuple, est "spécial".



Ce serait une erreur grossière de renoncer à la chance d'une solution politique pacifique, a prévenu M. Jensen, assurant que "l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine offrira aux peuples du Maghreb un avenir honorable, la stabilité et d'excellentes perspectives".