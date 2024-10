Erfoud: Le 13è Salon International des Dattes au Maroc, du 29 octobre au 03 novembre

La 13ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES) se tiendra du 29 octobre au 03 novembre à Erfoud, sous le thème "Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients face aux changements climatiques".



Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition organisée, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, par l'association du Salon International des Dattes au Maroc (ASIDMA), connaitra la participation d'environ 230 exposants et plus de 90.000 visiteurs attendus.



Etalé sur une superficie de 40.000 m2, le Salon, selon un communiqué des organisateurs, comprend sept principales composantes à savoir le pôle "Régions" qui mettra en avant les atouts des quatre régions qui concentrent l’essentiel de la production de dattes au Maroc à savoir Drâa-Tafilalet, l’Oriental, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun en sus des deux pôles "Institutionnels et Sponsors" et "International" qui rassembleront plusieurs organismes privés et publics intervenant dans la chaîne de valeur de la filière du palmier dattier ainsi que des exposants d’autres pays producteurs de dattes.



Il s'agit également des pôles "Agrofournitures" et "Machinisme agricole", qui regrouperont, quant à eux, les entreprises opérant notamment dans les engrais et fertilisants, l’outillage et les machines agricoles, ainsi que les produits phytosanitaires, le matériel d’irrigation et les emballages.



Principales attractions du SIDATTES, le pôle "Rahba" et l'espace "Produits de terroir", feront la part belle aux coopératives spécialisées principalement dans la production de dattes et produits dérivés, a fait savoir la même source.



La composante scientifique du SIDATTES occupera une place importante dans la programmation du salon, et ce à travers l'organisation d'un Forum de l’Investissement et d'une Journée scientifique, deux rendez-vous très attendus par les professionnels, les institutionnels et tous les acteurs de la filière.



Ayant pour thème " L’investissement dans la filière phœnicicole, un mécanisme pour créer des systèmes résilients face au changement climatique", le Forum, organisé conjointement par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), réunira les professionnels, les opérateurs publics et privés et les porteurs de projets.



De même, la journée scientifique, organisée par l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA), en collaboration avec l’Agence Nationale pour le développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), permettra d’échanger entre professionnels, institutionnels, chercheurs et étudiants autour des derniers progrès techniques et technologiques liés au développement de la filière.



Le développement de la filière du palmier dattier, classée parmi les filières phares par la stratégie "Génération Green", fait l’objet d'un contrat-programme entre l'Etat et la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Dattes pour la période 2021-2030, rappelle la même source.



Ce programme, doté d'une enveloppe de 7,5 milliards de dirhams, prévoit la plantation de 5 millions de palmiers dattiers, dont 3 millions dans les palmeraies traditionnelles et 2 millions dans les zones d'extension modernes. Il vise aussi à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, à renforcer les coopératives, et à améliorer la production, le conditionnement, la transformation, ainsi que les circuits de distribution et de commercialisation.



Espace incontournable de partage et d’échange autour du secteur phoenicicole, de ses enjeux et de ses défis, le SIDATTES bénéficie d’une place de choix dans la politique agricole du Royaume. Un vaste programme de restauration et de restructuration a ainsi été mis en œuvre pour le développement et la pérennisation de la filière, faisant du SIDATTES une grande plateforme de communication pour la promotion de la datte marocaine.