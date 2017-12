Entretiens maroco-hongrois à Rabat Habib El Malki : Le dialogue interparlementaire constitue un levier pour le renforcement des relations bilatérales

Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, a récemment reçu le président du Groupe d'amitié parlementaire maroco-hongrois, István Horváth, accompagné du parlementaire Gábor Staudt et de l’ambassadeur de Hongrie à Rabat Miklos Tromler. Lors de cette rencontre, Habib El Malki a tenu à mettre en lumière les perspectives prometteuses pour les relations entre le Maroc et la Hongrie, notamment en matière de tourisme, de la recherche scientifique, de la formation et des échanges commerciaux, tout en soulignant que l'ouverture du Maroc, sa situation géographique et son positionnement économique sont des facteurs à même de permettre au Royaume de s'ériger en plateforme économique pour la Hongrie vers le continent africain. Le président de la Chambre des représentants a également souligné l'importance de l’action parlementaire dans les relations bilatérales, avant d’exprimer la volonté de la Chambre des représentants de renforcer ladite action afin qu'elle soit un levier du dialogue politique, mais également un moyen de développer la coopération entre les deux pays.

De son côté, le président du Groupe d'amitié parlementaire maroco-hongrois, István Horváth a, lui aussi, exprimé la volonté de son pays de renforcer les relations entre les deux pays dans divers domaines, tout en soulignant que la Hongrie estime le rôle prépondérant du Maroc en Afrique, ainsi que le potentiel prometteur qu'offre l'économie marocaine pour cette coopération.

La délégation hongroise a, par ailleurs, rencontré le groupe d'amitié parlementaire maroco-hongrois. La présidente dudit groupe d'amitié, Souad Bouleish a, à cette occasion, souligné l'importance de cette visite dans le renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans différents domaines et l'échange d'expériences et de visites entre les deux institutions législatives. Souad Bouleish a également présenté un aperçu sur la composition de la Chambre des représentants, notant que la représentation des femmes a connu un développement important par rapport au mandat législatif précédent.

Pour leur part, les parlementaires Hakima Belkssaoui, Ibtissam El Azzaoui et Abdelfattah El Aouni ont tenu à souligner la nécessité d’élargir la coopération entre les deux pays afin qu’elle touche tous les domaines et de renforcer le dialogue à propos des questions d’intérêt commun.

La délégation parlementaire hongroise s’est par ailleurs entretenue avec les membres de la Commission des affaires étrangères, des affaires islamiques et des marocains résidant à l’étranger. A cette occasion, la députée Aziza Echakaf a exprimé la volonté du Maroc de développer les relations de coopération avec la Hongrie essentiellement dans les domaines économique, touristique et agricole, ainsi que les échanges d'expériences entre les deux institutions législatives.

Ibtissam El Azzaoui et Abdelfattah El Aouni ont mis en exergue les potentialités dont dispose le Maroc à même de donner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays. Ils ont également débattu de certaines questions d'intérêt commun, en particulier celle de la migration.

Lors de ces deux rencontres, le président du groupe d'amitié parlementaire Hongrie-Maroc a appelé particulièrement au renforcement du transport aérien entre les deux pays, notant que le Maroc sera l'invité d'honneur du Salon international du tourisme de Budapest, outre l'organisation de la Semaine culturelle du Royaume au mois d'avril prochain.