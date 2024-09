Entretiens à New York entre Nasser Bourita et Josep Borrell

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidants à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi à New York, des entretiens avec le haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires extérieures et de la politique de sécurité, Josep Borrell.



Cette entrevue, tenue en marge de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a porté sur les moyens à mettre en œuvre en vue de donner un nouvel élan au partenariat stratégique Maroc-UE, pour en faire un véritable modèle de référence dans la région méditerranéenne, dans le contexte géopolitique actuel.



Les deux responsables ont également abordé plusieurs questions bilatérales et régionales d'intérêt commun.