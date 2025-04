Entretien entre le DG de l'AMSSNuR et le président de la région Normandie : Le renforcement des compétences dans le domaine nucléaire à l’ordre du jour

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline, a accueilli, vendredi à Rabat, une délégation française conduite par le président de la région Normandie, Hervé Morin, dans le cadre d’une visite officielle au Maroc.



Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’examiner les perspectives de coopération dans le domaine de la formation, en particulier en matière de radioprotection, de développement des compétences et de renforcement des capacités des professionnels du secteur nucléaire et radiologique, indique lundi un communiqué de l'AMSSNuR.



Après avoir salué l’excellence des relations liant les deux pays, M. Mouline, qui était accompagné du secrétaire général et des directeurs de départements métiers, a présenté à ses hôtes les principales missions de l’Agence, son rôle de régulateur national, ainsi que sa stratégie visant à consolider le système national de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, précise la même source.



Il a également mis en lumière les efforts déployés en matière de formation, notamment à travers le lancement de l’École africaine des régulateurs, en partenariat avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), destinée à former les nouveaux régulateurs africains, poursuit-on.



De son côté, M. Hervé Morin, qui était accompagné de présidents d’université et d’école d’ingénieurs, a salué la spécificité et la solidité des relations maroco-françaises, soulignant que le Royaume est un partenaire historique qui connait une belle dynamique de développement.

Il a également exprimé sa satisfaction quant à la volonté partagée d’établir une coopération concrète, durable et bénéfique.



Par ailleurs, les membres de la délégation française ont présenté une offre diversifiée de formations couvrant plusieurs volets : programmes de radioprotection, formations de formateurs, cours en ligne, et parcours universitaires.



Les deux parties ont exprimé leur engagement à approfondir cette collaboration, en définissant des modalités de mise en œuvre de projets conjoints visant à renforcer les compétences dans les domaines nucléaire et radiologique.