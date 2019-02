Entrée en vigueur dès 2020 du système de formations Bachelor

Le système de formations Bachelor entrera en vigueur en 2020, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

L'inscription à ce système, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée lors de la Conférence des présidents d'université, tenue récemment à Mohammedia, aura lieu à partir de juillet 2020, précise le ministère dans un communiqué.

Lors de cette réunion, présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Saaid Amzazi, en présence du secrétaire d’État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi, il a été convenu de fixer un planning pour garantir une large participation et un engagement efficace dans la conception du nouveau système.

Ainsi, il a été décidé l'organisation d'une rencontre nationale dédiée à l'examen et à l'approbation des documents liés au système de formation Bachelor (23 avril prochain), le dépôt des documents y afférents devant la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur (26 avril 2019) et le lancement d'appels d'offres relatifs aux formations Bachelor (29 avril 2019), outre l'élaboration de nouvelles filières du Bachelor par les universités en mai et décembre 2019.

Les étudiants auront rendez-vous avec des tests de classement linguistiques en mai, juin et juillet 2019. De même, le lancement de la plateforme d'information et d'orientation est prévu en octobre 2019, avec l'évaluation de l'Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ) pour les projets de licence (janvier-mars 2020).

Il a, également, été convenu de poursuivre les actions au sein des universités afin d'impliquer toutes leurs composantes dans l’enrichissement de la conception du nouveau système et de continuer l'organisation de réunions des réseaux d’établissements universitaires dans les deux prochaines semaines.