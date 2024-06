Enrique Ojeda Villa : Le patrimoine culturel commun, vecteur essentiel pour consolider les relations maroco-espagnoles

Exposition



Le vernissage de l’exposition "Notre patrimoine, entre héritage et modernité" de l’artiste plasticienne Farida Amrou a eu lieu, mardi soir, à la galerie Nadira de Rabat.

Organisée du 11 au 15 juin, cette exposition met en avant la beauté du Maroc, à travers ses paysages, sa culture et son Histoire que l'artiste laisse transparaître à travers des couleurs chatoyantes et des motifs emblématiques.

Farida Amrou sublime le Maroc et arrive à créer une harmonie géométrique et artistique, déclinée dans un ensemble de toiles qui démontrent un sens de la précision et une parfaite maîtrise des tons, des angles, des ombres et de la lumière.

Dans une déclaration à la MAP, Farida Amrou a expliqué avoir utilisé de la peinture à l’huile et acrylique pour cette exposition, tout en incorporant des "couleurs printanières" dans ses toiles.

Apportant beaucoup de caractère à chacun de ses tableaux, l’artiste plasticienne se détache énormément de l’aspect académique qui régit souvent le monde de l’art et se donne l’opportunité d’explorer de nouveaux horizons.

Donnant libre cours à son imagination débordante, elle présente également aux visiteurs de la galerie des perspectives atypiques quant aux paysages naturels sur lesquels elle travaille, déclinant nos campagnes, montagnes et prairies, à travers différentes formes et figures.

Dans cette exposition, Farida Amrou utilise des tableaux aux proportions différentes et essaye de créer une symbiose entre la pertinence des messages véhiculés par ses toiles et son imagination, sa créativité d'artiste et ses émotions.



Foire



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l'Autorité du livre de Sharjah (Emirats Arabes Unis) ont signé, mardi à Rabat, un accord en vue d'accueillir le Maroc en tant qu'"invité d'honneur" de la Foire internationale du livre de Sharjah, prévue du 6 au 17 novembre 2024.

Co-présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, et le président exécutif de l'Autorité du livre de Sharjah, Ahmed bin Rakkad Al-Ameri, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment de la coordinatrice générale de la Foire, Khoula Al-Mujaini, côté émirati, et de la directrice du Livre, des Bibliothèques et des Archives, Latifa Moftaqir, côté marocain.

Le programme de la participation marocaine à la Foire internationale du livre de Sharjah prévoit, outre l'offre documentaire, l'organisation d'un ensemble d'événements culturels, en présence du gotha du secteur de la production intellectuelle et littéraire, en plus de prestations musicales et d'ateliers artistiques relatifs au patrimoine culturel marocain.