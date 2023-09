Enorme élan de solidarité

A Chichaoua



A Chichaoua, l'une des provinces touchées par la secousse de vendredi, la mobilisation bat son plein pour secourir les blessés et venir en aide aux sinistrés.



Des familles entières, munies de leurs effets personnels rudimentaires emportés à la hâte, se sont précipitées vers les grandes places et les parcs de la ville où elles ont veillé plusieurs heures à la belle étoile, de crainte d’éventuelles répliques.

Les grandes artères ont été bondées de citoyens venus exprimer leur solidarité et prendre connaissance du bilan du séisme, surtout qu’il s’agit du premier tremblement de terre de cette intensité enregistré dans la région.



De leur côté, les autorités locales, les forces de l’ordre et les services de la Protection civile ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux sinistrés, en mobilisant à cette fin tous les moyens humains et logistiques nécessaires.

La population locale a fait montre d’un sens élevé de conscience, de retenue et de solidarité avec les victimes, à travers des initiatives citoyennes, qui reflètent le patriotisme profond propre aux Marocains en pareilles circonstances.



A Ouarzazate



-Immédiatement après la secousse tellurique enregistrée vendredi soir dans la région de Marrakech-Safi et ressentie dans plusieurs villes du Royaume, les autorités locales, les services de santé et les citoyens à Ouarzazate ont manifesté un élan remarquable de solidarité pour apporter assistance et secours aux sinistrés.



En effet, les autorités locales se sont mobilisées pour organiser une opération d'assistance au profit des personnes affectées et évaluer les dégâts, en mettant en place tous les moyens humains et logistique nécessaires, a constaté la MAP sur place.



La même mobilisation a été constatée au niveau des différents établissements de santé dans la région en vue de prodiguer les soins nécessaires aux personnes blessées.

La population de la province a fait montre, pour sa part, d’un sens élevé de citoyenneté et d’entraide pour aider les personnes affectées par cette rude épreuve et appuyer les efforts déployés par les autorités locales, la Protection civile, les équipes médicales et les services de l'ordre.



A Azilal



Les habitants de la province d'Azilal intensifient leurs efforts en vue de soutenir les autorités locales dans l’extraction des survivants du séisme ayant frappé vendredi soir, la région Marrakech-Safi et ressenti dans plusieurs villes du Royaume.



Dans les communes d’Ait Oumdis et Ait Tamlil, les plus touchées par la catastrophe, les habitants et voisins des sinistrés se sont promptement dépêchés pour prêter main forte aux autorités locales dans les opérations de secours dans le cadre d'une chaîne humaine et citoyenne.



Partout dans la province montagneuse, les initiatives font florès pour collecter les dons des bénévoles au-delà des centaines d'appels lancés par les associations humanitaires et sociales de la région pour se joindre aux efforts des autorités locales .

Les médecins des centres de santé de la province et du Centre hospitalier d'Azilal se sont également mobilisés afin de prodiguer les soins nécessaires aux personnes blessées.



A Taroudant



Suite au séisme d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter, ayant frappé, vendredi soir, la province d'Al Haouz et ressenti dans plusieurs villes du Royaume, les autorités locales, la Protection civile et les services de l'ordre au niveau de la province de Taroudant sont à pied d’œuvre pour apporter secours et assistance aux sinistrés. En effet, tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour venir en aide aux populations touchées par ce drame, a-t-on constaté sur place.



De même, les citoyens font preuve d'un sens élevé d’entraide et de solidarité et contribuent aux efforts déployés pour sauver les vies humaines. Une mobilisation d'envergure est également observée au niveau de plusieurs établissements de santé de la ville, à l’instar du Centre hospitalier El Moukhtar Essoussi en vue de prodiguer les soins nécessaires aux blessés.



La CSPM



La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc (CSPM) a appelé tous les pharmaciens du Royaume à la mobilisation afin de porter assistance aux citoyens suite au séisme qui a frappé, vendredi soir, plusieurs régions du Royaume, faisant des centaines de morts et de blessés.



La Confédération a appelé "les pharmaciens en particulier, et les cadres de santé et acteurs de la société civile en général, à apporter l'assistance nécessaire, chacun selon sa position, en solidarité avec les victimes du séisme", indique un communiqué de la CSPM parvenu à la MAP.



Les pharmaciens du pays sont appelés à "former des comités de terrain" au niveau local dans le cadre de syndicats locaux ou de "comités de bénévoles" pour évaluer l'ampleur des dégâts et élaborer divers mécanismes d'intervention au profit des citoyens, souligne le document.



Dans ce cadre, la Confédération a exhorté les pharmaciens à "apporter l'assistance nécessaire" aux citoyens et à coordonner leurs actions avec les autorités locales et les centres de transfusion sanguine afin d'organiser une campagne de don de sang au profit des blessés.

La CSPM a lancé aussi un appel aux pharmaciens pour revoir le programme des gardes dans les zones touchées par le séisme. Le but étant de faciliter l'accès des citoyens aux médicaments.



Selon le communiqué, les pharmaciens sont également tenus de faire preuve de solidarité et de développer des approches particulières au niveau local pour soutenir les pharmaciens touchés par ce séisme.