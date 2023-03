En Inde, le pianiste marocain Marouan Benabdallah enchante un public raffiné

Le pianiste marocain, Marouan Benabdallah, a gratifié le public indien, mercredi soir à New Delhi, de compositions faites d'un brassage savamment dosé de résonances arabo-occidentales.



Lors de cette soirée, organisée à l’Auditorium Deshmukh par l'ambassade du Maroc en Inde, le virtuose du piano a su, en l’espace d’une heure et demie, captiver un public raffiné en exécutant avec brio un florilège des plus beaux œuvres de compositeurs arabes comme les Syriens Diae Sukkari (Samah) et Amer Ali (Tableau) et le Marocain Nabil Benabdeljalil (Raqsa).



Le public s’est également délecté des plus belles compositions d’artistes internationaux dont l’Italien Ottorino Respighi (Notturno), le Hongrois Franz Liszt (Funérailles, Consolation), le Français Abel Decaux (Minuit Passe), le Polonais Frederic Chopin (Nocturne, Heroic) et la Française Mel Bonis (Phoebé).



D’une sublime liberté gestuelle, d’une bonne humeur et surtout d’un talent hors pair, l’artiste marocain a livré avec maestria des extraits de classiques arabes et occidentaux à la fois apaisants, exaltés, pensifs et provoquants.



Lors de cette soirée marquée par la présence de l’ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki, et de plusieurs personnalités du monde de la diplomatie, de l’art et de la culture, l’artiste marocain a transporté le public dans un univers de sensations douces, d’émotions raffinées et de messages nobles. Une très haute performance qui lui a valu une longue standing ovation de l’assistance.



Dans une déclaration à la MAP, le pianiste marocain a exprimé sa joie de pouvoir retrouver le public indien qui "jouit d’une qualité d’écoute très exceptionnelle", exprimant ses remerciements aux spectateurs qui sont venus nombreux assister à cette soirée mémorable.

"Certaines partitions que j’ai jouées aujourd’hui font partie de mon projet arabesque lancé il y a huit ans, et qui consiste à rechercher, présenter et faire connaître les compositeurs arabes de musique classique sur la scène internationale", explique M. Benabdallah, notant qu’il a pu jusqu’à maintenant répertorier plus de 120 compositeurs des différents pays arabes.



Natif de Rabat, Marouan Benabdellah, qui s’est initié au piano à l’âge de 4 ans avec sa mère, a quitté le Maroc à 13 ans pour poursuivre ses études musicales en Hongrie au Conservatoire Béla Bartók puis à l’Académie Franz Liszt de Budapest.



Marouan Benabdallah, doctorant, a reçu plusieurs prix et a été invité en tant que soliste par de nombreux orchestres en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique.

Il a collaboré avec de célèbres chefs d'orchestre tels que Lorin Maazel, Zoltan Kocsis, Iván Fischer, Renato Palumbo, Tan Lihua et d'autres.