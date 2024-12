En Californie, des écureuils assoiffés de sang

Les écureuils ont beau avoir l'air d'adorables boules de poils friandes de noisettes, ils peuvent aussi se révéler d'impitoyables prédateurs qui chassent et dévorent les campagnols, selon une étude.



Publiée mercredi dans le Journal of Ethology, cette étude réalisée en Californie est la première à documenter un comportement carnivore répandu chez ces créatures à l'apparence innocente.

"C'était choquant", indique l'autrice principale, Jennifer E. Smith, professeur de biologie à l'Université du Wisconsin à Eau Claire.



"Les écureuils sont l'un des animaux les plus familiers pour les humains. Nous les voyons juste sous nos fenêtres et interagissons régulièrement avec eux", souligne-t-elle.

Pourtant, "nous n'avions jamais observé ce comportement", qui montre "qu'il y a tellement plus à apprendre sur l'histoire naturelle du monde qui nous entoure".



Les observations ont été réalisées cet été, au cours de la 12e année d'une étude à long terme menée au parc régional de Briones, dans le comté de Contra Costa, en Californie (ouest).



Entre juin et juillet, les chercheurs ont enregistré 74 interactions entre des Spermophiles de Californie -- une espèce d'écureuil -- et des campagnols, dont 42 % impliquaient une chasse active.



Coautrice de l'étude, Sonja Wild, chercheuse à l'Université de Californie, s'est d'abord montrée sceptique devant les observations d'étudiants de premier cycle, premiers témoins de ce comportement.

"Je n'en croyais pas mes yeux", se souvient-elle. Mais "une fois que nous avons commencé à chercher, nous l'avons observé partout".



Il était déjà connu qu'une trentaine d'espèces d'écureuils consommaient de la viande, notamment d'oiseaux. Mais on ne savait pas si cela était lié au fait de tomber accidentellement sur des restes d'animaux morts ou à une forme de prédation active.

Cette nouvelle étude est la première à montrer que la chasse est bien un comportement répandu chez des écureuils.



Les chercheurs ont ainsi observé des écureuils tendre des embuscades à leurs proies, même s'ils se contentent le plus souvent de les poursuivre avant de bondir et de leur mordre le cou.

L'étude laisse toutefois plusieurs questions en suspens.



Les auteurs espèrent notamment découvrir à quel point la chasse est un comportement répandu parmi les espèces d'écureuils, si elle se transmet des parents aux petits et comment elle affecte leurs écosystèmes.