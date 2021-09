Netflix a enfin de sérieuses chances cette année d'être couronné dans la catégorie phare des Emmy Awards, équivalent des Oscars de la télévision américaine, si son joyau "The Crown" ne succombe pas dimanche soir aux assauts des Stormtroopers de "The Mandalorian", série Disney située dans l'univers de Star Wars.



Bien que Netflix ait révolutionné la télévision avec sa plateforme lancée en 2007, il n'a en effet jusqu'à présent jamais remporté l'Emmy de la meilleure série dramatique. Pas même le trophée de la meilleure comédie ou de la meilleure série limitée.



"+The Crown+ semble enfin sur le point de connaître son grand moment", déclare à l'AFP Clayton Davis, spécialiste des prix et récompenses pour le magazine Variety, une référence en matière de divertissement. "Ça va être la première grande victoire pour les séries Netflix", prédit-il. Outre "The Crown", qui retrace de façon romancée l'histoire de la famille royale britannique et dont la quatrième saison dépeint le mariage houleux de Diana et Charles, Netflix peut aussi compter dimanche sur "Le Jeu de la dame" qui a fait exploser les inscriptions dans les clubs d'échecs.



Ce succès planétaire avec Anya Taylor-Joy en prodige des échecs tourmentée est donné favori dans la catégorie des séries limitées (qui ne sont pas destinées à durer plus d'une saison).



Le géant de la vidéo à la demande aligne aussi pour les Emmy Awards "La Chronique des Bridgerton", une série en costumes d'époque, ainsi qu'un documentaire naturaliste avec l'inusable David Attenborough. "Nous sommes enfin en train d'assister à la percée de Netflix. Ils se sont toujours bien débrouillés pour les nominations, mais jamais dans le palmarès final", relève Pete Hammond, éditorialiste pour le site spécialisé Deadline. "C'est un tournant décisif pour eux", juge-t-il.



Un trouble-fête potentiel est toutefois invité à la cérémonie des Emmy Awards: Disney+, plateforme de streaming lancée voici deux ans par le numéro un mondial du divertissement, avec dans son catalogue les personnages à succès de l'univers de Star Wars et des super-héros Marvel. Coqueluche du public américain à son arrivée sur les écrans, le "bébé Yoda" a permis à la série "The Mandalorian" de faire jeu égal avec "The Crown" en tête des nominations (24 chacun).