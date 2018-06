Eminem alimente les rumeurs sur une liaison avec Nicki Minaj

Le rappeur américain Eminem a alimenté dimanche les rumeurs lui prêtant une liaison avec l’artiste hip-hop Nicki Minaj. “Je vais vous dire quelque chose à propos de Niki que même elle ne sait pas”, a dit le musicien de 45 ans au public du festival du Governors Ball à New York, utilisant une formulation qui n’a pas levé toutes les ambiguïtés. “Nous sommes ensemble!”, a-t-il dit sous les applaudissements. “C’est tout ce que je voulais dire. Merci de m’avoir permis de me libérer de ça”.

Nicki Minaj, 35 ans, l’une des artistes les plus influentes de la planète hip-hop, avait elle-même suggéré le mois dernier qu’elle entretenait une relation avec Eminem, à travers un vers qu’elle avait écrit pour la chanson “Big Bank” du rappeur YG. “J’leur ai dit qu’j’ai rencontré Slim Shady/ Bag the Em / Quand il sera noir, il reviendra”, avait-elle dit en utilisant plusieurs des surnoms du rappeur blanc.

Comme un fan lui avait demandé sur Instagram si cela signifiait qu’elle était en couple avec Eminem, elle avait répondu “Oui”.

Cette réponse inhabituellement directe a cependant attisé les discussions sur les réseaux sociaux, certains avançant l’hypothèse que les deux stars du rap voulaient surtout faire parler d’eux. Eminem lui-même avait été plutôt évasif lors d’un précédent concert.

Eminem a suscité l’intérêt de la presse people pour sa vie personnelle mouvementée - et ses propos parfois violents sur les femmes - depuis ses premiers succès dans les années 90. Il s’est marié deux fois et a divorcé de Kim Scott, qu’il connaît depuis le lycée. Quant à Nicki Minaj, elle a annoncé l’an dernier la fin d’une liaison de deux ans avec le rappeur Meek Mill.