Elizabeth II "trahie par ses enfants"

À travers son œuvre Guerre royale (Albin Michel), Robert Lacey, spécialiste de la monarchie, fait le récit des heures sombres du trône anglais.



Dans l'édition du 13 octobre de Point de vue, au détour d'une conversation sur les relations conflictuelles entre les princes William et Harry, l'expert royal décrit les déboires du règne d'Elizabeth II éprouvé par les scandales de son entourage : "Elle a été trahie par ses enfants toute sa vie. Sa vie a été une torture. Et elle n'a plus Philip à ses côtés. Il y a eu tellement de désastres dans cette famille."



Passionnément amoureuse de son prince Philip, Elizabeth II l'épouse un jour d'hiver 1947 à l'abbaye de Westminster, malgré la réticence de son père. Très vite, la reine donne naissance au prince Charles, avant d'accueillir la princesse Anne, en 1950.



Dix ans plus tard, la famille royale s'agrandit avec l'arrivée d’Andrew puis d'Edward en 1964. Si les quatre enfants de la reine vivent une enfance somme toute heureuse, bien des années plus tard, alors adultes, les choses s'assombrissent. "Exception faite peut-être avec Anne et Edward. Aujourd'hui encore, Charles lui pose des problèmes", raconte le spécialiste.