Élection présidentielle 2022 en France

Et si on appliquait cette règle à nos candidats aux différentes élections ?

Avant chaque présidentielle, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie les déclarations de patrimoine et d’intérêts des candidats. Chez les médias français, c’est devenu une habitude, voire une sorte d’amusement de les décortiquer, les classer par ordre de richesse et en débattre, surtout que le pouvoir d’achat des Français subit de plein fouet les répercussions de la crise sanitaire, et de la guerre en Ukraine.Pour cette présidentielle, l’attention se porte essentiellement sur Valérie Pécresse, la plus riche des candidats avec un patrimoine évalué à près de 10 millions d’euros, ainsi que sur le président sortant Emmanuel Macron. La première a dû justifier son patrimoine par le fait que son conjoint est un cadre chez General Electric.La polémique se tourne donc vers l’ex-banquier et président de la république Emmanuel Macron qui, ne possède que 550.000 euros et pas de patrimoine immobilier, et qui, selon les calculs des internautes, dépense plus de 15.000 euros par mois en « argent de poche ». Autre anecdote sur ces fameuses déclarations, le compte bancaire du candidat PCF Fabien Roussel, qui était à découvert de -219 euros au moment de la déclaration.Le mardi 8 mars, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié sur son site les déclarations de patrimoine et d’intérêts des 12 candidats à la présidentielle 2022, Voici les chiffres pour chacun des candidats finaux (par ordre de richesse, comme le veut la tradition)La présidente LR de la région Ile-de-France possède 3 maisons et des terrains d’une valeur totale de 4,1 millions d’euros. Elle a aussi touché une rémunération de 270.411 euros sur 5 ans en tant que présidente du conseil régional. Elle dispose avec son époux – cadre chez General Electric – de 6,5 millions en assurances vie, stocks options, actions et comptes courants, ainsi que des œuvres d’art estimées à 60.000 euros. Enfin, Valérie Pécresse a une dette d’environ 1 million d’euros.Zemmour possède 5 appartements à Paris dont la valeur varie entre 176.400 et 1,8 million d’euros. Il est aussi endetté à hauteur de 633.000 euros en emprunts immobiliers.L’ex-polémiste et écrivain détient 90% du capital de la société d’édition Rubempré, pour une valeur de 1,5 million.Le député de l’Essonne déclare être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont un appartement à Paris d’une valeur de 1,4 million d’euros. Il a aussi touché 327.000 euros de ses fonctions électives entre 2017 et 2021.Le candidat LFI possède un appartement à Paris d’une valeur de 1,2 million d’euros, ainsi qu’une maison dans le Loiret d’une valeur de 170.000 euros. Il doit cependant rembourser 100.000 euros d’emprunts immobiliers. Ses divers comptes bancaires s’élèvent à 95.000 euros.Les biens immobiliers de la candidate RN totalisent une valeur de 1,29 million d’euros, ainsi que deux maisons en indivision de 25% pour une valeur totale d’environ 677.000 euros.Elle a aussi contracté trois prêts, dont un pour sa campagne électorale pour un montant de 10,691.775 millions d’euros.Jean Lassalle possède des biens immobiliers d’une valeur de 680.000 euros, ainsi que des terres dans les Pyrénées-Atlantiques pour une valeur de 120.000 euros.La maire de Paris dispose en copropriété d’une maison à Paris d’une valeur de 1,4 million d’euros, dont 400.000 sont à rembourser. Elle a aussi environ 100.000 euros sur ses comptes courants.Le patrimoine du président de la république est essentiellement constitué de comptes bancaires et produits financiers d’une valeur de 255.000 euros et une dette de 122.500 euros.En tant que président, il a touché 900.000 euros net imposable de revenus entre le début de son mandat et le 31 décembre 2021.Le candidat EELV dispose d’un contrat assurance vie d’une valeur de 67.000 euros, ainsi que de 90.000 euros sur ses comptes bancaires. De plus, en tant qu’eurodéputé, il gagne 108.900 euros brut par an.Le candidat communiste possède des biens immobiliers d’une valeur de 180.000 euros, un crédit immobilier de 92.770 euros à rembourser, ainsi qu’un autre prêt de 6.130 euros. Cependant, son compte bancaire au moment de la déclaration était de -219 euros.Nathalie Arthaud possède un appartement en copropriété, sa part est évaluée à 177.600 euros. Son épargne vaut un peu moins de 40.000 euros.