Election des membres du secrétariat national de l’OFI

L’ Organisation des femmes ittihadies (OFI) a parachevé samedi dernier la structuration de ses instances en élisant son nouveau secrétariat national, et ce lors de son premier Conseil national après le VIIIème Congrès national de l’Organisation tenu au début du mois courant sous le slogan «Emancipation, Egalité et Justice». Lors de ce Conseil tenu samedi dernier au siège central de l’USFP à Rabat, les membres du Conseil national de l’OFI ont approuvé à l’unanimité la liste des membres du secrétariat proposée par la secrétaire nationale de l’OFI Hanane Rihab. En effet, la nouvelle instance se compose d’Amina Talbi, Saloua Demnati, Aicha Zelfi, Hayat El Arich, Khadija Kanine, Ibtisam Merras, Atika Louzizi, Meriem Jamal El Idrisi, Zineb El Cherkaoui, Souad Bennour, Naima Tougani, Souad Tiyali, Sanaa Rachdi, Rajaa El Bakkali, Hanane Fatras, Milouda Hazeb, Doucha Bakkar, Souad Qada, Majida Chahid, Latifa El Wahdani, Malika Zakhnini, El Batoul El Khaiti, Imane Razi, Nadia Hasisou, Nadia Arachdi, Fadoua Rajouani. Outre l’élection de la nouvelle secrétaire générale de l’OFI en la personne de Hanane Rihab, les secrétaires régionales de cette organisation ont été élues lors du Congrès national. Il s’agit en l’occurrence de Malika Zakhnini (membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants qui a été élue secrétaire régionale de Béni-Mellal-Khénifra), Safaa Faris (Souss-Massa), Saida Laghrissi (Draâ-Tafilalet), Zelfa Achehboune (Oriental), Doucha Beggar (Dakhla-Oued Eddahab), Khadija El Bakkali (Europe), Naima Mekkaoui (Rabat-Salé-Kénitra), Nadia Rahhal (Tanger-Tétouan-Al Hoceima), Aziza Ajoualil (GuelmimOued Noun), Souad Chaguil (Casablanca-Settat), Fouzia El Harriga (Fès-Meknès), Milouda Hazeb (Marrakech-Safi) et Hatrouba El Moudarej (LaâyouneSakia El Hamra).