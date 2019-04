Election à la Chambre des représentants

La Chambre des représentants tiendra, vendredi, une séance plénière consacrée à l'ouverture de la deuxième session de la troisième année législative ainsi qu'à l'élection du président de la Chambre. Selon un communiqué de la Chambre, cette séance plénière prévue à 16H00 sera en effet dédiée à l'ouverture de la deuxième session de l'année législative et à l'élection du président de la Chambre des représentants pour la période couvrant le restant de la législature 2016-2021. Elle se déroule conformément aux dispositions des articles 62 et 65 de la Constitution et de l'article 24 du règlement intérieur de la Chambre.