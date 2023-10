El Maleh, plus actuel que jamais !

Danse



L'Institut français de Fès, en partenariat avec le Centre Les Étoiles de la Médina et le Centre Kan Ya Makan, organise, jusqu’au 05 novembre, une résidence d’artistes de danse participative.

Les chorégraphes de la Compagnie Man Drake, Toméo Vergés et Alvaro Morell, effectueront des repérages et animeront des ateliers au profit des jeunes du Centre Les Étoiles de la Médina et du Centre Kan Ya Makan.



L’objectif de cette résidence artistique est de réaliser, à partir d’un solo de la Compagnie Man Drake, une forme de danse participative avec un groupe de jeunes choisis à l’issue des ateliers.



Flamenco



L’Institut Cervantes de Fès organise, le 9 novembre prochain au théâtre El Fakih Mohammed El Manouni à Meknès, un spectacle de danse flamenco "Je danse, Maria Moreno".

Le spectacle "Yo bailo" met en vedette María Moreno (danse), Miguel Lavi en tant que chanteur, avec Óscar Lago à la guitare. Il s'agit d'un spectacle accompagné d'un récital, adapté aux contextes dans lesquels il est joué.



"La danse de María Moreno (Cádiz, 1986) est le résultat d'une pure évolution. Son mouvement corporel est le reflet de sa liberté, marqué par la valeur qu'il consacre à la tradition flamenco à partir de codes actualisés et contemporains. Il place sa technique avancée dans une position équilibrée, basant son message sur l'ampleur des ressources que son univers créatif lui permet de montrer", peut-on lire sur le site de l'Institut Cervantes de Fès.